Змій відлякують з подвір'я 5 рослин: посадіть їх, щоб гадюки не підповзли

У сільській місцевості змій можна зустріти на подвір’ях. Таке стається вкрай рідко, але явище – цілком можливе. Найчастіше плазуни заповзають на приватну ділянку у випадку, якщо там є велике скупчення сміття, гною, висока трава чи захаращені малинники.

Чимало людей профілактично використовують спеціальні відлякувачі, втім змії бояться різких запахів, тому на городі, чи на клумбі потрібно висадити певні рослини, аромат яких плазуни дуже не люблять, пише 24 Канал.

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Які рослини посадити на ділянці

На подвір’ях та садах найчастіше можуть зустрічатися вужі та гадюки. Вужі не несуть загрози людині, однак гадюки є отруйними. Якщо боїтеся зустрічі з таким плазуном, тоді висадіть на ділянці ті рослини, які зміям не подобаються.

Чорнобривці

Для плазунів чорнобривці мають дуже різкий запах, тому вони уникають місць, де ростуть ці квіти. А для нас вони стануть гарною прикрасою у квітнику, оскільки не вимогливі до ґрунту й добре ростуть на сонячних та напівтіньових ділянках.

Хризантеми

Квіти містять хімічну сполуку піретрум, яка для змій є отруйною, тому плазуни будуть тікати з ділянки, де ростуть хризантеми. Між іншим, цю сполуку використовують в боротьбі проти кліщів, мурах та попелиці.



Посадка певних рослин відлякує змій / Фото Pexels

Часник

Сильний запах часнику відлякує плазунів, оскільки вони мають високу чутливість до різних ароматів. Посадка часнику на городі відверне змій від вашої ділянки.

Полин

Також плазуни не люблять запаху полину, тому якщо він росте на вашій ділянці, то не варто від нього позбуватися, оскільки рослина захищає подвір’я від вужів та гадюк.

До слова! Вбивати змій не можна в жодному разі. Чому це не слід робити – розповіли у нашому матеріалі.

Базилік

Рослина теж має різкий запах, який змії дуже не люблять. Посадка базиліка допоможе захистити подвір’я, та заодно отримати зелень для різних страв. Садити базилік рекомендовано на сонячній ділянці.

Щоб плазуни не пробралися на подвір’я та город, скошуйте високу траву й тримайте ділянку чистою. Також не варто довго залишати сміття, бо воно приваблює змій. А ще не переливайте город, оскільки скупчення води привабить жаб, яка є здобиччю плазунів.