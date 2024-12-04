Не завжди почистити зимові куртки – це просте завдання, пише 24 Канал з посиланням на Express. Щоб не зіпсувати зимовий одяг, його потрібно правильно прати. Це стосується не лише пуховиків, але й пальт.

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Як правильно прати зимову куртку

Зимові пуховики найчастіше складаються з пуху, вовни, чи хутра, тому важливо розуміти, який спосіб обирати для кожного прання. Пральна машинка – це чудове рішення для ефективного прання.

Якщо на куртці помітний символ з відром води й рукою над ним, то це означає, що річ підходить для ручного прання. Якщо ж відро з водою перекреслене, то це означає, що вбрання підходить для хімчистки, а вода може всі зіпсувати.

На етикетці також може бути зазначено, що пуховик можна прати у машинці. У такому випадку треба звернути увагу лише на одну річ – температуру. Не варто прати речі при температурі вищій, ніж 40 градусів.



Пухові куртки можна прати / Фото Pinterest

Перед тим, як запхати куртку в барабан, застебніть та закрийте кишені. Також варто зняти всі капюшони й пояси. Прати куртку в барабані треба лише одну. Не додавайте більше ніяких додаткових речей.

Фахівці радять користуватися режимом делікатного чи ручного прання. Деякі куртки можна сушити в сушильній машині. Також пуховик можна повісити на вішак й поставити сушитися у ванній кімнаті чи на балконі.