Не всегда почистить зимние куртки – это простая задача, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Чтобы не испортить зимнюю одежду, ее нужно правильно стирать. Это касается не только пуховиков, но и пальто.

Читайте также Махровые полотенца будут блестеть чистотой: 5 простых способов обновить их

Как правильно стирать зимнюю куртку

Зимние пуховики чаще всего состоят из пуха, шерсти, или меха, поэтому важно понимать, какой способ выбирать для каждой стирки. Стиральная машинка – это отличное решение для эффективной стирки.

Если на куртке заметен символ с ведром воды и рукой над ним, то это означает, что вещь подходит для ручной стирки. Если же ведро с водой перечеркнуто, то это означает, что наряд подходит для химчистки, а вода может все испортить.

На этикетке также может быть указано, что пуховик можно стирать в машинке. В таком случае надо обратить внимание только на одну вещь – температуру. Не стоит стирать вещи при температуре выше, чем 40 градусов.



Пуховые куртки можно стирать / Фото Pinterest

Перед тем, как запихнуть куртку в барабан, застегните и закройте карманы. Также стоит снять все капюшоны и пояса. Стирать куртку в барабане надо только одну. Не добавляйте больше никаких дополнительных вещей.

Специалисты советуют пользоваться режимом деликатной или ручной стирки. Некоторые куртки можно сушить в сушильной машине. Также пуховик можно повесить на вешалку и поставить сушиться в ванной комнате или на балконе.