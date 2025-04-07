Пуховик виглядатиме, як новий: ось як його правильно випрати

Куртки-пуховики – це невіддільна частина зимового гардероба. А іноді – навіть весняного, коли погода не надто тішить теплом. І для того, аби вони довго зберігали гарний вигляд, потрібно знати, як їх прати і чистити.

Перед тим, як ви заховаєте пуховик у комірчину аж до наступної зими, потрібно його випрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Так ви не зіштовхнетеся з неприємними плямами, коли доведеться терміново дістати його наступного листопада чи грудня.

Цікаво Найгірший час для поливу рослин: навіть досвідчені садівники помиляються

Як правильно прати пуховик?

Перед тим, як починати будь-яке прання, вам обов'язково спершу потрібно визначити тип утеплювача вашої пухової куртки, а також різні інструкції виробника. Для цього зверніть увагу на етикетку, що є на вашому одязі. Наповнення вашого пуховика визначатиме спосіб, у який ви маєте його прати.

Якщо у вашій куртці за наповнювач справжній пух – він не такий крихкий, як вам може здаватися. Він досить міцний, і за таким одягом досить легко доглядати за допомогою регулярного домашнього прання.

Втім, одне важливе правило – пух не можна відбілювати чи парти з ополіскувачем. Для прання такого пуховика вам потрібно обрати делікатний цикл з холодною водою, а тоді додати м'який, безпечний мийний засіб. Запустіть додатковий цикл полоскання, аби повністю видалити залишки мила.

Пуховик також можна випрати вручну – і якщо ви хочете бути особливо обережними, або ж на етикетці куртки вказано, що її не можна прати у машинці, це буде найкращим варіантом.



Пуховик потрібно прати обережно / Фото Pexels

Для цього вам потрібно буде спершу замочити пуховик на пів години у воді з мийним засобом, а після прання кілька разів якісно прополоскати куртку.

До речі, важливо прати не тільки пуховики, але й подушки у вашому домі. Як часто насправді потрібно це робити, ми вже розповідали раніше.

Але найважливіший етап в будь-якому способі прання пуховика – це сушіння. На повітрі робити це не варто, адже тоді він буде сохнути досить довго, і пух може злипнутися, а всередині утвориться цвіль. Щоб висушити, покладіть пуховик на великий рушник та згорніть його, аби вичавити зайву воду.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Якщо ж ваша куртка має синтетичний наповнювач, тоді випрати її буде навіть простіше, ніж почистити пух. Кроки ті самі, проте утримайтеся від використання ополіскувача та відбілювача. Використовуйте також тенісні м'ячики чи спеціальні м'ячі, аби наповнювач всередині пуховика не збився.