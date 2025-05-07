Прикмети, які призведуть до багатства: як правильно брати та віддавати гроші

У народі вірять в те, що якщо давати гроші в неправильний час, то це може призвести до безгрошів’я. Якщо ж все зробити чітко, то це лише збільшить ваші фінанси та в певних випадках призведе до багатства.

Будь-які маніпуляції з грошима наділялися магічною силою, пише 24 Канал. Деякі повір'я гарантують примноження коштів, інші ж попереджають про ймовірні злидні. Для того, щоб збільшити фінанси й не втратити гроші, радимо далі дізнатися, як правильно брати та віддавати гроші.

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Як правильно давати гроші в борг

Якщо ви позичаєте гроші, то це потрібно робити лівою рукою. За прикметою, тоді віддавати позичене буде легко. Якщо ж брати гроші правою рукою, тоді повертати гроші назад будуть важко й з їхнім поверненням виникатимуть проблеми.

До речі, в одному з наших матеріалів ми розповіли, що не можна позичати сусідам та друзям. Дізнайтеся про це більше, щоб не накликати на себе фінансові негаразди.

Гроші у борг рекомендовано брати великими купюрами, оскільки вони символізують потужний потік коштів. Паперові купюру краще передавати складеними навпіл.

Коли не можна давати гроші в борг

За прикметами, гроші не можна віддавати ввечері після заходу сонця. Не рекомендовано зичити комусь їх у середу, п’ятницю та неділю. Заборонено давати гроші в борг на великі церковні свята – Великдень, Трійцю, Різдво тощо.



Гроші не можна позичати на великі свята / Фото Pexels

Ні в якому разі не позичаються гроші на Новий рік. Розрахуватися зі всіма боргами треба ще до Нового року. Для тих, хто вірять у фази Місяця, краще обходити дні, коли Місяць перебуває у Повні. У борг треба давати гроші на зростаючи Місяць, а віддавати тоді, коли Місяць йде на спад.

Не можна зичити гроші на погашення попереднього боргу, бо таким чином можна накликати на себе фінансові проблеми боржника.

Як віддавати позичені гроші

Віддавати гроші треба правою рукою. Це робиться для того, щоб у фінансові відносини не втрутилися емоції, оскільки гроші люблять холодну голову. Найкраще буде, якщо гроші не віддавати в руки, а поставити на стіл. Не можна передавати кошти через поріг, тому краще цього уникайте.