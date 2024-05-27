Батареї – це те місце, про чищення яких ви, певно, замислюєтеся в останню чергу. Та все ж займатися прибиранням там потрібно – і з естетичних причин, і для того, щоб батареї працювали краще. Та іноді почистити ребра буває зовсім непросто.

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Як почистити батареї в важкодоступних місцях

Ідеальний варіант для чищення батарей – це звичайне протирання вологою ганчіркою кожного тижня. Втім, якщо до цього ви дуже довго відкладали це завдання, такого чищення може бути вже недостатньо, і тоді доведеться провести так зване генеральне прибирання.

Тож тут краще вже взяти до рук пилосмок, відро, мийний засіб, чисті сухі ганчірки, фен та відпарювач.

Для того, щоб якісно відчистити усю батарею, спершу вам потрібно забрати максимальну кількість пилу з них за допомогою пилосмока. Пройдіться трубкою по усіх секціях, а після цього підкладіть якусь тканину під батарею, щоб увесь бруд спадав саме на неї.

А для того, щоб перейти до наступного етапу чищення, потрібно зрозуміти, чи батарея алюмінієва чи чавунна.



Потрібно час від часу чистити батареї / Фото Pexels

Як чистити чавунну батарею

Спершу налийте у відро теплу воду та додайте трохи мийного засобу. Сполосніть йоршик у цьому мильному розчині та ретельно пройдіться ним між секціями батареї. Після того, як ви якісно помиєте її з усіх боків, потрібно витерти її спершу вологою ганчіркою, а потім сухою.

Як помити алюмінієву батарею

Для того, щоб почистити від бруду батарею з алюмінію, йоршик вам не потрібний, адже він буде занадто товстий. Тож натомість ви можете скористатися іншими приладами, наприклад: