Батареи – это то место, о чистке которых вы, вероятно, задумываетесь в последнюю очередь. И все же заниматься уборкой там нужно – и по эстетическим причинам, и для того, чтобы батареи работали лучше. Но иногда почистить ребра бывает совсем непросто.

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Как почистить батареи в труднодоступных местах

Идеальный вариант для чистки батарей – это обычное протирание влажной тряпкой каждую неделю. Впрочем, если до этого вы очень долго откладывали эту задачу, такой чистки может быть уже недостаточно, и тогда придется провести так называемую генеральную уборку.

Поэтому здесь лучше уже взять в руки пылесос, ведро, моющее средство, чистые сухие тряпки, фен и отпариватель.

Для того, чтобы качественно отчистить всю батарею, сначала вам нужно забрать максимальное количество пыли из них с помощью пылесоса. Пройдитесь трубкой по всем секциям, а после этого подложите какую-то ткань под батарею, чтобы вся грязь спадала именно на нее.

А для того, чтобы перейти к следующему этапу чистки, нужно понять, батарея алюминиевая или чугунная.



Нужно время от времени чистить батареи / Фото Pexels

Как чистить чугунную батарею

Сначала налейте в ведро теплую воду и добавьте немного моющего средства. Сполосните ершик в этом мыльном растворе и тщательно пройдитесь им между секциями батареи. После того, как вы качественно помоете ее со всех сторон, нужно вытереть ее сначала влажной тряпкой, а затем сухой.

Как помыть алюминиевую батарею

Для того, чтобы почистить от грязи батарею из алюминия, ершик вам не нужен, ведь он будет слишком толстый. Поэтому вместо этого вы можете воспользоваться другими приборами, например: