Замшеве взуття – це один із основних елементів гардероба у холодну погоду для багатьох людей. Воно може виглядати стильно та тримати ваші ноги у теплі. Втім, на жаль, оксамитовий ворс може легко пошкодити будь-який бруд.

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Як почистити замшеве взуття

Перед тим, як починати очищення ваших улюблених чобіт, вам потрібно переконатися, що вони повністю сухі. Якщо ви будете намагатися обробити плями чи брудні бризки, поки вони ще вологі, це може призвести до зовсім протилежного результату, і бруд тільки сильніше проникне у матеріал та ускладнить його видалення.

Для того, щоб чистити замшеве взуття, вам потрібно використовувати паперові рушники та м'яку тканину, щоб промокнути якомога більше вологи перед тим, як дати взуттю висохнути природним шляхом.

Втім, пам'ятайте про те, що ніколи не варто використовувати фен, прямі сонячні промені чи інші джерела тепла для того, щоб скоротити час висихання взуття. Такі методи можуть спричинити висихання чи твердіння матеріалу.

Приберіть щіткою сипучий бруд

Для того, щоб чистити таке взуття, вам знадобиться спеціальна щітка для замші, якою ви можете видалити будь-який сипучий бруд чи його частинки. Під час чищення невеликих ділянок ви можете використати навіть стару зубну щітку. Та звертайте увагу на те, щоб чесати нею у тому ж напрямку, в якому укладений ворс.

Використайте пилку для нігтів

Якщо на взутті є точкові плями, які не вдається очистити за допомогою щітки, ви можете використати спеціальну гумку для замші. Але якщо у вас її немає, підійде звичайна пилочка для нігтів. Вона допоможе вам підняти ворс та надійно відполірувати плями. Злегка натискайте на неї, проте намагайтеся не подряпати матеріал.

Очистьте замшу оцтом

Для того, щоб усунути стійкі плями, вам може знадобитися білий оцет. Візьміть тканину з мікрофібри та змочіть її у білому оцті, щоб обережно її зволожити, проте не промочити поверхню.

Оцет може тимчасово змінити колір замші, поки вона волога, проте коли рідина випарується, все має повернутися до початкового кольору. Дайте мокрій плямі висохнути, а тільки потім перевірте, чи бруд ще залишився. Після очищення за висихання вам варто знову розчесати ворс за допомогою щітки.