Гранат – це дуже корисний фрукт, пише 24 Канал. Особливо добре вживати його в зимову пору, оскільки він містить велику кількість антиоксидантів, вітамінів, амінокислот та мінералів.

До теми Що відбудеться з вашим тілом, якщо будете пити гранатовий сік

Фрукт допомагає підвищити рівень гемоглобіну та зміцнити імунітет. Часто гранат чи гранатовий сік лікарі можуть навіть радити вживати для лікування сезонних захворювань.

Та всі ці переваги ми можемо забувати, коли перед нами стоїть завдання його почистити. Тверду шкірку можна легко почистити, можете в цьому переконатися самостійно та більше не боятися чистити гранат.

Як почистити гранат

Візьміть гострий ніж та зріжте шапочку граната. Розрізайте легко, щоб не пошкодити зернятка. Після цього легенько зніміть її. Починайте робити розрізи зверху до низу в тих місцях, в яких зерна розділені перегородкою. Після цього вставте всередину ніж та роз’єднайте гранат на дві половинки. Таким чином вам буде легше його розділити на окремі зернинки, а то й зберегти подекуди цілі з’єднані грона.



Простий спосіб чищення граната / Фото Pinterest

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