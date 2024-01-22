Вибрати стигле, соковите манго – це зовсім не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. І для того, щоб не принести додому дорогий, але нестиглий плід, потрібно ще в магазині його торкнутися, понюхати і добре придивитися.

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Як обирати манго на дотик

Перш за все, коли ви бачите манго в магазині, його потрібно доторкнутися. І хороший плід ви впізнаєте за важкістю, хорошою масою та пухкістю. Якщо ж плід виглядає маленьким та пласким, ви точно не знайдете у ньому багато м'якоті.

Окрім того, плід ма мати хорошу пружність. Якщо фрукт стиглий, то на ньому залишиться невелика вм'ятина після натискання. Та при цьому фрукт не повинен рватися і втрачати форму.

Зважайте і на пухкість манго – якщо плід надто твердий, то він ще нестиглий. А у домашніх умовах він, скоріш за все, не достигне, а тільки зіпсується.



Манго має бути м'яким та великим / Фото Pexels

Як вибрати манго на око

Після того, як ви торкнулися фрукта і переконалися, що він хороший, уважно придивіться до його шкірки. Її кольори можуть виявитися такими, що покажуть вам: цей плід краще лишити в магазині. Та зважайте також на те, що різні сорти манго можуть відрізнятися по кольору: від жовтого до червоного.

Якщо фрукт має гладеньку та блискучу шкірку, це означає, що він має хорошу якість. Звертайте увагу і на пошкодження та інші недоліки. Та не варто перейматися, якщо помітите на манго невеликі чорні крапки: часто це означає, що плід стиглий та смачний.

Як вибрати манго за запахом

Після огляду потрібно ще й понюхати фрукт. Від нього, особливо біля хвостика, має пахнути солодкістю. Також манго може мати аромат хвої чи смоли. Та ось якщо він віддає кислинкою чи алкоголем, краще такий фрукт не брати – це значить, що він вже почав псуватися.

Якщо ж запаху немає взагалі, це може означати, що фрукт нестиглий.