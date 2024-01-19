Якщо вам не надто сильно хочеться чистити гранат, ви можете придбати гранатовий сік та отримаєте від нього величезну користь. Втім обирайте 100% сік, а не з додаванням інших фруктів. Про користь гранатового соку розповіла дієтологиня Лорен Манакер.

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Покращите здоров’я серця

Дієтологиня каже, що гранатовий сік найкраще впливає на здоров’я серця.

Гранати є джерелом калію, який важливий для підтримки здоров'я серця. Збільшення споживання калію може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань

– зазначила Лорен Манакер.

Деякі дослідження зазначають, що вживання гранатового соку покращує кров’яний тиск, який може підвищувати ризик інсульту, хвороби серця та серцевих нападів.

Уникнете збезводнення

Гідратація добре впливає на когнітивні функції, нирки та контроль ваги. А от Гарвардська школа громадської охорони здоров'я ім. Чана зазначає, що вживання рідини допомагає покращити настрій та сон.

І хоч найкраще вживати чисту воду, гранатовий сік – це рідина, тож може також задовольнити потреби.



Гранатовий сік є корисним / Фото Pexels

Зменшите хронічне запалення

Через високий вміст антиоксидантів, гранати можуть допомогти боротися з хронічним запаленням. В іншому випадку, гранатовий сік навіть може допомогти запобігти запаленню. Про це йдеться в огляді 2020 року, опублікованому в журналі "Антиоксиданти".

Покращите пам’ять

Нещодавні дослідження показують, що склянка гранатового соку може допомогти сповільнити зниження зорової пам'яті у людей похилого віку. А ще гранатовий сік має властивість покращувати пам’ять.