Проста звичка, яка зовсім не забере у вас багато часу чи навіть зусиль – а саме пити стакан теплої води натщесерце – може принести вам більше користі, ніж ви можете уявити. Звичайна рідина і покращить травлення, і навіть допоможе у схудненні. Про її корисні властивості розповів доктор Кунал Суд.

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Є три причини, з яких вам варто почати пити воду натщесерце: травлення, прискорення обміну речовин та навіть покращення кровообігу.

Травлення

Так, вживання звичайного стакана води може стати справді ключовим для вашого травлення. Річ у тому, що рідина допоможе вам розчинити їжу, яку ви зазвичай досить важко перетравлюєте. Окрім того, корисно пити теплу воду і тим людям, які страждають від закрепів. Ефект теплої води на травлення підтвердили також численні дослідження.

Метаболізм

Якщо ви прагнете підтримувати свою вагу чи навіть трохи схуднути, вода може стати вашим незамінним помічником. Метаболізм – це процес перетворення їжі в енергію для того, щоб живити різні функції тіла. І швидкість метаболізму дуже сильно впливає на те, чи ви набираєте, чи втрачаєте вагу.

Тепла вода може тимчасово прискорити обмін речовин у вашому тілі,

– поділився доктор Суд.



Вживання теплої води прискорить метаболізм / Фото Pexels

Це так працює через те, що тіло працюватиме для того, щоб нагріти воду до температури вашого тіла. Легке збільшення швидкості метаболізму може бути корисним, коли ви намагаєтеся спалити калорії.

Кровообіг

І, зрештою, вживання теплої води може і покращити ваш кровообіг. Втім, лікар також попередив, що вода, яку ви вживаєте, не повинна бути надто гарячою. Якщо ви будете пити воду з надто високою температурою, ви можете наразити себе на небезпеку опіку.