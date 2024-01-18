Капуста буває різних форм та кольорів. Ми можемо вживати її в супах, салатах, сирою, тушкованою, вареною чи ферментованою. Цей овоч доступний за ціною, тож спробуйте додавати його до свого раціону. Про корисні та побічні властивості капусти розповіла дієтолог та доктор медичних наук Джулія Зумпано.

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У капусті міститься багато клітковини, вітамінів та мінералів. В одній чашці сирої нарізаної капусти є 54% рекомендованої денної норми вітаміну С та 85% рекомендованої денної норми вітаміну К. Детальніше про користь капусти читайте нижче.

Багата вітаміном С

Вітамін С, також відомий як аскорбінова кислота, допомагає виробляти колаген та зміцнює імунну систему. Вітамін С допомагає організму засвоїти залізо з рослинних продуктів.

Покращує травлення

Капуста допомагає підтримувати здоров'я травної системи. Вона живить корисні бактерії в кишківнику, які захищають імунну систему та виробляють необхідні поживні речовини.

Захищає серце

Згідно з дослідженням, капуста зменшує ризик серцевих захворювань. Вчені навіть знайшли в капусті понад 30 видів антоціанів, тож овоч є корисним для підтримки здоров’я серцево-судинної системи.

Знижує кров’яний тиск

Контролювати кров’яний тиск нашому організмові допомагає калій. У капусті є достатня кількість цього мінералу та електроліту, тож вона допомагає знизити кров’яний тиск.

Підтримує здоров’я кісток

У капусті міститься 85% денної норми вітаміну К, який допомагає кісткам залишатися міцними та добре згортати кров.

Побічні ефекти від капусти

Втім, як кожен фрукт чи овоч, капуста також має побічні ефекти. Вони не є надто серйозними, але на них все ж таки треба звернути увагу.

Навіть попри те, що капуста покращує травлення, надмірне її споживання призведе до надлишків газів, тому пийте якомога більше рідини, якщо це сталося.

А ще капусту не сильно рекомендують готувати на романтичну вечерю, адже знову ж таки, її переїдання може викликати ряд неприємних побічних ефектів: діарею, метеоризм і дискомфорт.

Капуста також містить у собі певні речовини, які можуть заважати дії ліків, які розріджують кров.