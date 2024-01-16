Буряк називають "функціональним овочем", адже він здатен не лише зміцнювати здоров’я, але й запобігати різноманітним хворобам. Вважається, що вживання буряків чи бурякового соку може допомогти зберегти здоров'я мозку та когнітивні функції з віком.

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Однак, буряк містить побічні ефекти. Вони виникають рідко, але вам все одно треба про них знати.

До прикладу, є люди, які мають алергію на буряк. До симптомів включають почервоніння, набряк, свербіж у роті, язику чи горлі.



Побічні ефекти від вживання буряка / Фото Pexels

Також буряк має ще один побічний ефект, який називається "бетурія". За даними Medical News Today, темно-червоні пігменти у буряках можуть зробити сечу рожевою. Таке трапляється у 10-14% людей. Також колір випорожнення може бути темно-червоним чи чорним через день, чи два після вживання буряка.

До буряків треба з обережністю ставитися тим, в кого є проблеми з нирками. Овоч багатий на щавлеву кислоту, тож містить високий вміст оксалатів, які можуть утворювати камені в нирках.

Також ще одним корисним овочем вважається морква, але чи знали ви, що вона теж має побічні ефекти? Вона може викликати біль у животі, алергію, спричинити метеоризм тощо. Більше про її наслідки читайте в матеріалі за посиланням.