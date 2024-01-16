Якщо ви дуже полюбляєте моркву, тоді ви повинні знати про всі негативні ефекти, які вона може викликати. Цей хрусткий овоч має не тільки чимало бета-каротину, який потім перетворюється на вітамін А, але й може завдати деяких проблем вашому організму. Які саме – розповіла докторка Гіта Дхарматті.

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Може викликати біль у животі

Якщо ви будете їсти дуже багато моркви, рівень печінкових ферментів може піднятися до дуже високого рівня. І так ви можете навіть отримати інтоксикацію вітаміном А. Також це явище називають гіпервітамінозом, і симптоми можуть включати втрату апетиту, нудоту, блювоту, випадання волосся та носову кровотечу.

Це відбувається через те, що вітамін А є жиророзчинним, і весь надлишок, який організму не потрібний, буде просто зберігатися у печінці чи у жировій тканині. А з часом не може призвести до накопичення надто великої кількості вітаміну А.



Морква може призвести до болів у животі / Фото Pexels

Може викликати алергію

Сама собою морква може досить рідко викликати алергію, але реакція може настати, якщо вона є у складі інших продуктів. Наприклад, алергічну реакцію у деяких людей може викликати морозиво, у складі якого є морква.

І алергія на моркву може вражати понад 25% людей, які мають харчові алергії. Це може бути пов'язано з реакцією на деякі специфічні білки, що містяться в овочі.

Може спричинити метеоризм

Для деяких людей морква може бути одним з тих продуктів, які досить важко перетравлювати, тож якщо ви з'їсте її надто багато, це може призвести до розладу травлення, розладів шлунку та, в кінцевому рахунку, метеоризму.

Може бути небезпечною для немовлят

Тут небезпека може бути пов'язана з тим, що моркву досить складно прожувати, і тому маленька дитина може нею вдавитися. Морквяні палички давати маленьким дітям досить небезпечно, тож намагайтеся обмежити кількість моркви, що даєте немовлятам, а також не забувайте перетирати цей овоч на пасту.

Може змінити ваш колір шкіри

Насправді цей стан зовсім нешкідливий, але може стати несподіванкою для любителів моркви. Це явище називається каротинемія, і воно з'являється через надто велику кількість бета-каротину в крові. Це може викликати помаранчеве забарвлення і шкіри, і сечі.