Якщо ви любите солодощі, то спробуйте замінити випічку та цукерки на яблука, виноград, ківі чи мандарини. Користі від них ви отримаєте в рази більше.

Цікаво 5 міфів про зміцнення імунітету, у які ви досі вірите

Експерти радять з’їдати від 1,5 до 2 чашок фруктів щодня. Якщо ви не знаєте, які ж переваги мають фрукти, то прочитайте, що про їхню користь кажуть дієтологи Дені Лебовіц та Керрі Габріель.

Зменшують запалення

Фрукти містять багато антиоксидантів – речовин, які борються з вільними радикалами та зменшують запалення.

Запобігають хронічним захворюванням

Якщо ви будете систематично вживати фрукти, то можете бути певні, що автоматично знижуєте ризик розвитку деяких хронічних захворювань.

Фрукти наповнені вітамінами, мінералами, антиоксидантами та фітонутрієнтами, які разом зміцнюють вашу імунну систему,

– розповіла магістр медичних наук Дені Лебовіц.

За її словами, фрукти забезпечують організм захисною дією поживних речовин, які можуть знизити ризик серцевих захворювань та інсульту та знизити кров'яний тиск.

Підтримують здоров’я кишківника

Фрукти відіграють важливу роль, підтримуючи здоров’я шлунково-кишкового тракту.

"Клітковина у фруктах допомагає нам довше почуватися ситими і сприяє утворенню корисних бактерій у кишківнику, а це важливо для правильного травлення", – розповіла дієтолог Керрі Габріель.



Фрукти є дуже корисними / Фото Pexels

Покращують стан шкіри

Вживаючи фрукти щодня, ви зможете покращити здоров’я шкіри. За словами Дені Лебовіц, фрукти можуть допомагати уповільнювати пошкодження клітин шкіри, зменшувати запалення. Фрукти прибирають вільні радикали, які прискорюють старіння шкіри, руйнують колаген та призводять до зморшок. Обирайте фрукти з високим вмістом вітаміну С: ківі, апельсини, мандарини, лимон.

Усувають зневоднення

Фрукти чудово зволожують. Вони містять багато води, тож сприяють гідратації. Поживні фрукти допомагають травленню, пом’якшують суглоби та допомагають нормалізувати наш кров'яний тиск і серцебиття.

Сприяють зниженню ваги

Дослідження показало, що чим більше фруктів (і овочів) люди їли, тим менше у них було жирових відкладень. В огляді 2019 року йдеться про те, що фрукти можуть мати місце у профілактиці та лікуванні ожиріння та надлишкового жиру в організмі.

Щоденне вживання фруктів може сприяти зниженню ваги, оскільки більшість із них містять мало калорій і багато клітковини, відповідно вони допоможуть довше відчувати ситість.