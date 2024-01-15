Якщо ви не хочете страждати від болю в горлі та закладеності носа, варто заздалегідь подбати про свій імунітет. Та чимало порад, які вам доводилося чути від людей навколо, насправді не є точними, а іноді навіть і некорисними.

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Перше, що потрібно зробити після хвороби – це зарядитися вітаміном С

Якщо ви хочете дізнатися найбільш поширений міф про імунітет, то ось він: прийом великої кількості вітаміну С допоможе подолати застуду ще до її початку або ж принаймні скоротить термін хвороби.

І попри те, що вітамін С і справді є чудовим природним стимулятором імунітету, його не можна назвати панацеєю від усіх хвороб. Ця поживна речовина дуже важлива для роботи імунітету, і прийом добавок може бути надзвичайно корисним. Та ви точно не хочете перестаратися з кількістю, адже більше у цьому випадку точно не означає краще.

Цинк допомагає при хворобі

Ось і ще один міф, який часто зустрічається поряд із попереднім: вам потрібно приймати більше цинку, якщо ви хочете подолати застуду. І Цинк також може позитивно впливати на вашу імунну систему: він впливає і на загоєння ран, і на роботу імунних клітин. Та насправді не існує переконливих доказів того, що цинк впорається із вашою застудою.

А надто велика кількість цинку може бути токсичною для організму, тож переконайтеся, що ви не вживаєте більше, ніж щоденна рекомендована кількість – а це 8 міліграмів для жінок та 11 – для чоловіків.

Цитрусові – це єдиний суперфуд, що покращує імунітет

Цитрусові і справді дуже багаті на вітамін С, а саме він є загальною улюбленою речовиною для покращення імунітету. І чимало людей звертаються до цитрусових, коли починають хворіти, щоб збільшити споживання вітаміну природним шляхом.

Втім, це не єдиний продукт, який може вам допомогти. Не варто нехтувати також м'ясом та іншими овочами, адже у них також може міститися немало корисних для організму та імунітету речовин. Наприклад, у жовтому та червоному болгарському перцях також міститься надзвичайно багато вітаміну С, тож ви можете сміливо додавати ці продукти до раціону.



У багатьох продуктах міститься чимало вітаміну С / Фото Pexels

Їжа може сама собою покращити ваш імунітет

Харчування, безумовно, дуже важливе, коли мовиться про вашу імунну систему, проте віра у те, що ви можете просто з'їсти багато корисних продуктів, і це допоможе вам уникнути усіх хвороб – це міф.

Насправді існує ціла низка факторів, які впливають на те, як працюватиме ваша імунна система, і майже всі вони залежать від вашого способу життя. Основними факторами вважається кількість сну та стресу, які ви отримуєте щодня. І надто мала кількість сну, і надмірний стрес можуть ослабити вашу імунну систему та потенційно спричинити запалення.

Тільки свіжі фрукти та овочі можуть зміцнити імунітет

Звичайно, їсти свіжі продукти – це чудово та досить корисно для здоров'я. Та це не означає, що ви повинні споживати тільки свіжі овочі та фрукти – є і інші їхні форми, які можуть вам запропонувати ті самі поживні речовини. А також вони будуть набагато повільніше псуватися.

Насправді і консервовані, і заморожені продукти також можуть стати чудовим джерелом вітамінів та мінералів, що корисні для вашого імунітету.