Якщо ви хочете скинути кілька кілограмів, які набрали під час зимових святкувань, вам у цьому може допомогти звичайний напій, який точно є у вас вдома. І дієтологиня Тріста Бест розповіла, скільки саме чаю потрібно пити, щоб втрачати кілограми.

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Яка роль зеленого чаю у схудненні

Через те, що у зеленому чаї досить багато антиоксидантів, він справді може допомогти із тим, щоб позбутися зайвого жиру на животі. Виявляється, регулярне споживання цього напою може прискорити і метаболізм, і спалювання жиру. І попри те, що це не дивовижне рішення, яке миттєво зробить вас стрункими, додавання чаю до раціону може чудово доповнити вашу збалансовану дієту та активний спосіб життя.

Зелений чай може відігравати допоміжну роль у схудненні за допомогою кількох механізмів. Одним із ключових факторів є вміст кофеїну, природного стимулятора, який, як відомо, тимчасово прискорює метаболізм,

– поділилася Тріста Бест.



Зелений чай може допомогти у схудненні / Фото Pexels

Для того, щоб зменшувати масу тіла, вам буде достатньо вживати до чотирьох чашок зеленого чаю на день. Також це допоможе і врегулювати артеріальний тиск. Та якщо ви будете пити цей напій надмірно, це не призведе до прискореної втрати ваги, а тільки викличе небажані побічні ефекти.

Зважайте на кількість кофеїну у зеленому чаї, щоб не отримати надто велику його кількість на день. Якщо ж ви чутливі до кофеїну, велике його вживання може призвести до проблем зі сном та дискомфорту у травній системі.