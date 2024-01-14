У зимові місяці досить просто підхопити хворобу та застудитися. І, певно, найнеприємніша частина усього цього – це нічний кашель, який не дає заснути та відпочити й відновитися. Та фармацевтка доктор Анджела поділилася у своєму TikTok чудовим методом, який може вам допомогти.

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Як позбутися нічного кашлю?

Докторка Анджела переконана, що чимало людей під час застуди страждають від нічного кашлю. Він може бути надзвичайно неприємним та заважати вам спати, але його можна приборкати завдяки одному дуже простому кроку.

Якщо ви прокидаєтеся вночі із таким кашлем, все, що вам потрібно зробити – так це натиснути вказівним пальцем на місце посеред горла, у цій порожнистій точці. Це має допомогти вам негайно.

Я роблю це вже кілька ночей, і це порятунок,

– поділилася лікарка.



Нічний кашель може завдати чимало клопотів / Фото Pexels

Та якщо ваша застуда затяглася і триває більше, ніж два тижні, вам варто звернутися до лікаря за допомогою. Окрім того, не варто забувати і про звичені способи впоратися із хворобою: вам варто пити багато рідини, обмежити тісні контакти з іншими людьми, щоб не заразити їх, а також намагатися якомога більше відпочивати.

Ще один метод зменшити кашель вночі – з'їсти перед сном ложку меду. Так ви зможете пом'якшити горло, і воно не болітиме так сильно.