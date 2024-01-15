Чимало людей полюбляють мед за його цікаву текстуру, яскравий колір та неперевершений смак. Та чи приносить цей продукт користь і чи всім варто його їсти? Докторка медичних наук Пунама Садчева розповіла про те, кому мед може нашкодити.

Кому не можна їсти мед

Можливо, ви чули про те, що мед часто використовують для того, щоб полегшити кашель у дітей – адже цей продукт може пом'якшити горло та допоможе легше заснути. Втім, лікарі не рекомендують цю практику дітям до року, адже мед може спричинити неприємне захворювання, а саме ботулізм.

Немовлятам до 12 місяців мед давати не можна. Річ у тому, що він містить частинки пилу, які можуть переносити спори бактерії, що викликає ботулізм. І через те, що імунна система дитини все ще розвивається, ботулізм може викликати низку інших серйозних захворювань.

Втім, використання меду для приготування їжі може бути безпечним, адже тепло знищує більшість бактерій. Дитячий ботулізм – це рідкісне, проте серйозне захворювання, що вражає нерви дитини. Одна з перших ознак хвороби – це закреп, а також дитина може мати м'язову слабкість.

Та мед може бути небезпечним не тільки для немовлят, але і для деяких дорослих людей, якщо вони схильні до алергії. Попри те, що алергія на мед зустрічається досить рідко, вона все ж існує, і провокує її бджолиний пилок у меді – тобто суміш безпосередньо пилку та травних ферментів бджіл.

Та деякі люди переконані, що вживання меду може покращити сезонну алергію. Вони переконані, що пилок у меді може знизити чутливість до пилку у повітрі. Втім, для підтвердження цього наразі немає достатньо доказів.



Мед може викликати алергію / Фото Pexels

Ось які симптоми може мати алергія на мед:

хрипи;

непритомність;

запаморочення;

нудота;

нерегулярний серцевий ритм;

надмірна пітливість.

Не варто вживати велику кількість меду і тим людям, які прагнуть схуднути. Мед, хоч і є природним продуктом, переважно складається з цукру, тож може призвести до набору ваги.