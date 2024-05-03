Стоматологи попереджають, що під час чищення зубів вам потрібно бути максимально ретельними. А одна проста помилка, яку допускають багато людей, може спричинити пожовтіння зубів. Про неї розповідає доктор Ферах Хамід.

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Яка є помилка під час чищення зубів

Не всі люди про це знають: перед тим, як починати чистити зуби, потрібно намочити зубну щітку. Так ви полегшите розподіл зубної пасти по всіх зубах, і чищення стане більш ефективним.

Крім того, коли ви змочуєте щетину, вона пом’якшується. Це означає, що під час чищення вона м’якше впливає на ясна та зуби, допомагаючи уникнути будь-якого подразнення чи пошкодження. Отже, пам’ятайте, швидкі бризки води на вашу щітку можуть зробити велику різницю в утриманні рота в чистоті,

– поділився стоматолог.

Та якщо ви будете чистити зуби певним чином – наприклад, відразу ж після вживання кислої їжі чи без додавання води, це може призвести до того, що ваші зуби стануть менш білими. Спершу суха зубна щітка може здатися вам корисною, адже вона краще видаляє поверхневі плями, та без води зубна паста буде погано розподілятися, і це призведе до тьмяності зубів.



Зубну щітку потрібно мочити / Фото Pexels

Окрім того, чищення зубів відразу ж після вживання кислих продуктів – це ще одна звичка, якої вам обов'язково потрібно уникати, адже це може призвести до пошкодження зубної емалі.

Так ви виявите більш жовтий шар під нею, і ваші зуби виглядатимуть не так привабливо. Тож ключовий фактор для збереження білизни ваших зубів – це правильне чищення у відповідний час.