Звісно, кактуси і справді досить просто тримати вдома. А якщо у вас немає дуже багато навичок із садівництва, то ці рослини підійдуть для вас ідеально. Достатньо знати кілька правил, щоб вони цвіли і швидко росли на вашому підвіконні.

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Як правильно доглядати за кактусами

Окрім простоти у догляді кактуси робить популярними і їхня надзвичайна різноманітність – існує понад 2000 видів цієї рослини із величезною різноманітністю форм, розмірів та зовнішнього вигляду. Рослини ці походять із пустельних регіонів та унікально пристосовані до того, щоб виживати за наявності зовсім невеликої кількості води та дуже великої кількості сонячного світла.

Зазвичай рослини невибагливі у догляді. Для їх вирощування вам не знадобиться ані частий полив, ані великий горщик.

Кактуси — чудовий вибір для кімнатних садів. Більшість кактусів ростуть вертикально й займають мало місця поза горщиками,

– розповіла власниця розплідника Анна Олер.

Під час поливу вам потрібно слідкувати не за тим, щоб не засушити кактуси, а навпаки – за тим, щоб ґрунт не був надто вологим. Більшість кактусів потрібно поливати не частіше, ніж раз на два-три тижні. Надлишок вологи може спричинити гниття коренів, а це призведе до загнивання і навіть гибелі усієї рослини.



Кактуси не потрібно часто поливати / Фото Pexels

Коренева гниль – це поширена проблема, з якою зіштовхуються новачки, які намагаються виростити кактуси, тож намагайтеся слідкувати за консистенцією ґрунту.

Більшість людей вбивають кактуси просто через неправильний полив. Перед тим, як ви знову поливатимете рослину, ви повинні переконатися, що шар землі повністю висохнув.

Для того, щоб кактус почувався добре, йому потрібний добре дренований ґрунт і посушливі періоди. Це допоможе запобігти появі грибкових інфекцій через надлишок вологи. Також не забудьте поставити кактус на сонце, адже йому потрібно тепло і багато променів.