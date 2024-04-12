Існує чимало видів кімнатних каланхое, і догляд за кожним з них може трохи різнитися. Втім, все ж можна виділити кілька основних правил, яких обов'язково потрібно дотримуватися, якщо ви хочете, щоб рослина зеленіла та пишно цвіла.

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Температурний режим

Попри те, що рослина має природну стійкість до перепадів температури, надто сильних коливань її все ж допускати не варто. І перед тим, як почати догляд за каланхое у домашніх умовах, вам потрібно спершу переконатися, що ви зможете забезпечити потрібну стабільну температуру у вашому приміщенні.

Протягом весни та осені допустимі показники – це 18 – 28 градусів. Взимку буде навіть непогано, якщо температура трохи знизиться, але точно не варто тримати рослину у кімнаті, де холодніше, ніж 14 градусів. Щойно ж показник термометра опуститься нижче, ніж 10 градусів – варто чекати біди, адже у таких умовах каланхое починає хворіти і може навіть загинути.

Освітлення

Оптимальні умови для каланхое – це коли квітка купається у променях природного освітлення протягом приблизно 10 – 12 годин на день. У теплу пору року це зазвичай не буває проблемою. До речі, влітку краще тримати каланхое біля західного чи східного вікна. А ось взимку каланхое вже потребує іншого догляду. По перше, в ідеалі рослину варто поставити біля вікна, що виходить на південь, якщо таке є. А також ви можете освітлювати каланхое штучно.



Для каланхое потрібне яскраве освітлення / Фото Pexels

Полив

Головна помилка, якої може припуститися чимало новачків, коли тільки починають вирощувати рослину, куплену в магазині – це використання для поливу води з-під крана. Робити цього категорично не можна, адже така вода жорстка, хлорована і точно негативно позначиться на розвитку вашої рослини. Натомість експерти радять використовувати тільки м'яку і відстояну воду.

І поливати каланхое потрібно тільки тоді, коли верхній шар ґрунту підсох. Взимку інтервали між поливами можуть зрости у 2 – 3 рази. І найкращий спосіб поливати каланхое – через піддон.

Зволоження

Так, полив і зволоження – це різні речі. І якщо ви хочете зберегти магазинне каланхое живим, вам потрібно якомога швидше розібратися у тонкощах цих двох процесів. Якщо ви не впевнені, як доглядати за каланхое, що ви придбали у магазині, краще його зайвий раз не зволожувати, адже різні види можуть реагувати на цей процес по-різному.

Здебільшого усі види каланхое можуть пройти сезон без додаткового зволоження.

Цвітіння

Якщо ви хочете, щоб ваше каланхое пишно зацвіло, вам потрібно дотримуватися усіх правил, які описані вище. Особливо ж важливе освітлення. Що яскравіше воно буде, то краще цвітіння ви в результаті отримаєте. Деякі види придатні до того, щоб їхні квіти можна було зрізати. Вже після цього їх можна поставити в воду, і вони будуть стояти дуже довго, адже мають високу стійкість до висихання.