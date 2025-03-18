Як правильно доглядати за нарцисами: вже зовсім скоро вони почнуть цвісти

Нарцис – це одна з улюблених весняних квіток усіх квітникарів. Адже вони ніжні, яскраві та потребують не так вже й багато догляду.

Нарцис – це багаторічна цибулинна рослина, що належить до сімейства амарилісових. І особливо бурхливо ростуть та цвітуть ці рослини саме навесні, повідомляє 24 Канал з посилання на "Яскрава клумба". Та для того, щоб це цвітіння було пишним та своєчасним, потрібно правильно посадити та доглядати за нарцисами.

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Як правильно садити цибулини?

Коли ви купуєте та саджаєте цибулини, потрібно обов'язково переконатися, що цибулини щільні, чисті та не мають пошкоджень та розколів, а вершинка цибулини не порушена.

А ось перед висадкою цибулини також потрібно обробити фунгіцидними розчинами – це служитиме профілактикою різноманітних захворювань. Для кращого укорінення рослин також квітникарі іноді використовують різноманітні препарати.

Ось на яку глибину садити цибулини нарцисів:

на щільному глинистому ґрунті – 12 – 15 сантиметрів;

на легкому піщаному ґрунті – 20 – 22 сантиметри;

Нарциси – це досить невибагливі до ґрунту рослини, а також вони можуть витримувати півтінь та холод. Обов'язково для кращого росту нарцисів потрібно вносити фосфорно-калійні добрива та попіл за 1 – 2 місяці до посадки цибулин.



Нарциси потребують догляду навесні / Фото Pexels

Зважайте, що глибока посадка цибулин допомагає уникнути багатьох захворювань рослин, а також захистити їх від шкідників. До речі, часто пересаджувати рослини також не потрібно – нарцис цього взагалі не любить. Вони спокійно ростуть на одному місці 5 – 6 років.

Найкращий час для висаджування цибулин – через 3 – 4 місяці після цвітіння, тобто у вересні – жовтні.

До речі, раніше ми вже розповідали, коли навесні висадити виноград, щоб отримати максимальний урожай.

Як підгодувати нарциси для пишного цвітіння?

Після того, як проростуть паростки, потрібно додати у ґрунт азотні, фосфорні та калійні добрива у співвідношенні 2:1:1. Під час появи квітконосу також потрібні ті самі добрива, але в інших пропорціях – 1:2:1.

А ось після цвітіння потрібно підживлювати тільки калієм та фосфором у рівних кількостях.

Основний догляд за рослинами – це прополювання, полив та видалення зів'ялих квіток. Коли ж нарциси починають тіснити один одного, через що гірше цвітуть, потрібно викопати їх після пожовтіння листя, відокремити цибулини-дітки та відразу ж висадити на нове місце без попередньої просушки. Зважайте, що вона для нарцисів тільки шкідлива.