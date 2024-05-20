Петунія налічує понад 25 видів, і всі вони виглядають однаково чудово у вазонках та у відкритому ґрунті. Та попри загальну невибагливість цієї квітки потрібно знати кілька простих правил щодо її догляду.

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Як доглядати за петунією

Крім неймовірних кольорів, які можуть відрізнятися в залежності від сорту, петунія також може порадувати ароматами весни та літа, і саме через це вона є улюбленою квіткою багатьох садівників. Тож якщо ви вже маєте петунію, потрібно розібратися, який саме догляд їй потрібний.

Петунія дуже сильно любить сонячне світло, тож для неї потрібно обрати найкраще освітлену кімнату чи ділянку у вас в саду. Кімната потребує щоденного провітрювання, і краще проводити його двічі – вранці та ввечері. В один горщик не можна садити більше, ніж три квітки, адже згодом вони пишно розростуться.

Після цвітіння гілочки можна сміливо обрізати, аби вони не псували зовнішній вигляд вашого вазонка чи клумби. Але якщо ви хочете, щоб наступного разу петунія цвіла навіть пишніше, її потрібно підживити мінеральними добривами для кімнатних рослин.

В саду ж для петуній двічі на сезон використовують калійні добрива. Можна також брати і органічні, але з ними потрібно бути дуже обережними, аби не спалити корені. В горщик додавайте дренаж, аби коріння не гнило. Не забувайте і про щоденний підлив квітки, адже рослина його любить.



Петунії потрібно підживлювати / Фото Pexels

На випадок ж, якщо ви перелили петунію водою, є просте рішення: її можна поставити в тінь та не поливати до повного висихання землі у горщику.

Що робити, щоб петунія пишно цвіла

Для цвітіння петунії потрібно багато місця – на кожну квітку виділяйте 5 літрів землі. Не садіть більше, як 3 квітки у кашпо. регулярно підживлюйте петунію та поливайте її кожного дня.

Квіти, які відцвіли, варто обривати, а також підрізати засохле листя, щоб на ньому не утворювалися хвороби.