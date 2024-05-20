Петуния насчитывает более 25 видов, и все они выглядят одинаково прекрасно в вазонах и в открытом грунте. Но несмотря на общую неприхотливость этого цветка нужно знать несколько простых правил по ее уходу.

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Как ухаживать за петунией

Кроме невероятных цветов, которые могут отличаться в зависимости от сорта, петуния также может порадовать ароматами весны и лета, и именно поэтому она является любимым цветком многих садоводов. Поэтому если вы уже имеете петунию, нужно разобраться, какой именно уход ей нужен.

Петуния очень сильно любит солнечный свет, поэтому для нее нужно выбрать лучше освещенную комнату или участок у вас в саду. Комната требует ежедневного проветривания, и лучше проводить его дважды – утром и вечером. В один горшок нельзя сажать более, чем три цветка, ведь впоследствии они пышно разрастутся.

После цветения веточки можно смело обрезать, чтобы они не портили внешний вид вашего вазона или клумбы. Но если вы хотите, чтобы в следующий раз петуния цвела даже пышнее, ее нужно подкормить минеральными удобрениями для комнатных растений.

В саду же для петуний дважды в сезон используют калийные удобрения. Можно также брать и органические, но с ними нужно быть очень осторожными, чтобы не сжечь корни. В горшок добавляйте дренаж, чтобы корни не гнили. Не забывайте и о ежедневном подливе цветка, ведь растение его любит.



Петунии нужно подкармливать/ Фото Pexels

На случай же, если вы перелили петунию водой, есть простое решение: ее можно поставить в тень и не поливать до полного высыхания земли в горшке.

Что делать, чтобы петуния пышно цвела

Для цветения петунии нужно много места – на каждый цветок выделяйте 5 литров земли. Не сажайте более, как 3 цветка в кашпо. регулярно подкармливайте петунию и поливайте ее каждый день.

Цветы, которые отцвели, стоит обрывать, а также подрезать засохшие листья, чтобы на нем не образовывались болезни.