В народі спатифілум також має й іншу назву – жіноче щастя, повідомляє 24 Канал. Вважається, що ця рослина може привертати у дім гармонію та спокій. Ось тільки змусити її зацвісти не так вже й легко.

Цікаво Пліснява на вікнах щезне за день: простий спосіб розібратися з нею

Як змусити цвісти спатифілум?

Спатифілум – це дуже популярна кімнатна рослина, і вдома її зазвичай тримають не тільки через велике насичене листя, але й через цікаве та виразне цвітіння. Ось тільки це тропічна рослина, яка зазвичай рясно цвіте від початку весни до середини осені.

Попри те, що квітка досить витривала, для рясного і частого цвітіння їх все ж потрібно створити певні умови. Зокрема, подбайте про температуру: вона має бути близько 22 – 23 градусів, а якщо буде занизька – квітка цього не оцінить.

Потрібно звернути увагу та кілька інших аспектів, які допоможуть забезпечити спатифілуму найкращі умови:

Освітлення. Спатифілум не буде рости у прямих сонячних променях, краще відставити його в тінь. Не варто залишати також горщик на південному підвіконні.

Спатифілум не буде рости у прямих сонячних променях, краще відставити його в тінь. Не варто залишати також горщик на південному підвіконні. Полив. Рослина потребує якісного поливу водою кімнатної температури. Влітку, коли рослина цвіте, потрібно поливати рясніше, а взимку можна скоротити кількість води. Поливати спатифілум потрібно тоді, коли підсохне верхній шар ґрунту.

Рослина потребує якісного поливу водою кімнатної температури. Влітку, коли рослина цвіте, потрібно поливати рясніше, а взимку можна скоротити кількість води. Поливати спатифілум потрібно тоді, коли підсохне верхній шар ґрунту. Вологість. Рослина в природі росте у вологому кліматі, тож обприскування дуже полюбляє, і краще проводити його двічі на тиждень.



Спатифілуму потрібні деякі умови / Фото Pexels

Чим підживити спатифілум для цвітіння?

Фахівці переконані, що для найкращого цвітіння спатифілума йому потрібна деяка підгодівля. Найкраще працюватиме мелена кориця. Для того, щоб приготувати розчин для поливу, потрібно розчинити ложку меленої кориці в літрі води та полити спатифілум під корінь.

Розчин потрібно вносити раз на тиждень протягом місяця. І якщо дотримуватися і інших умов його вирощування, вже зовсім скоро спатифілум потішить вас яскравими рясними квітами.