Щоб не залишитися без врожаю: як правильно доглядати за томатами у червні

Досвідчені городники знають, що червень – ключовий місяць у догляді за томатами. Саме в цей період закладається майбутній врожай, і від уважності городника залежить, чи будуть помідори соковитими, смачними й здоровими.

Як доглядати за томатами у червні – розкаже 24 Канал з посиланням на "Дім і сад".

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Регулярний полив – не заливати, а зволожувати

У червні погода вже тепла, а часом і спекотна. Тому томати потребують стабільного, але помірного поливу. Найкраще поливати:

у ранкові години або ввечері, коли немає палючого сонця;

під корінь, не заливаючи листя (щоб не провокувати грибкові хвороби);

один-два рази на тиждень, у спеку – частіше.

Обрізання – прибираємо зайве

Пасинки – це бічні пагони, які з'являються у пазухах листя. Якщо їх не видаляти, кущ загущується, і рослина витрачає сили не на плоди, а на зайву зелень. Пасинкування потрібно проводити щотижня, обламуючи паростки пальцями, поки вони ще м'які.

Важливо! Не пасинкують лише деякі сорти чері або низькорослі детермінантні томати.

Підживлення – допоможи томату рости

У червні томати активно формують зав'язі. Для їхньої підтримки важливо вчасно вносити добрива. Для підживлення під час цвітіння використовують мінеральні та органічні добрива, такі як суперфосфат, калійна сіль, попіл і йод



Як правильно доглядати за томатами у червні / Фото Unsplash

Профілактика хвороб

Вологий ґрунт, перепади температур, загущення – усе це провокує грибкові захворювання, зокрема фітофтороз. У червні проводьте обприскування профілактичними засобами.

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Червневий догляд – це баланс між увагою й обережністю. Не варто надмірно поливати, підживлювати чи "стригти" кущі. Головне – діяти регулярно, спостерігати за змінами й реагувати на них. Тоді у серпні томати віддячать рясним, смачним урожаєм.