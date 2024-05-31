Ось що потрібно робити з трояндами влітку, аби вони тішили цвітінням

Так, догляд за трояндами не закінчується на обрізці та обприскуванні навесні. Насправді для того, щоб квіти тішили пишним цвітом, потрібно не забувати про них і в літні місяці.

Літній догляд за трояндами – це не тільки правильний, вчасний та достатній полив, а також видалення бур'янів, розпушування ґрунту та літня обрізка. Не можна забувати і про підживлення та захист від шкідників.

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Правила поливу троянд влітку

Перед тим, як ви будете поливати кущ, вам потрібно зайнятися розпушуванням ґрунту, адже застій води може призвести до того, що на рослині розвинуться численні грибкові захворювання. Окрім того, допускати надмірну вологість також не варто.

Але для того, щоб ґрунт не був також і надто сухим, потрібно подбати про мульчу біля куща. Воду для поливу найкраще обирати теплу, а лити її під самий кущ. Уважно слідкуйте за тим, щоб вона не потрапляла на листя чи пуп'янки, адже це може спровокувати розвиток багатьох хвороб.

Під час поливу троянд потрібно зважати і на погодні умови, вік рослини та тип ґрунту. Але в середньому квіти поливають від 1 до 3 разів на тиждень.

Як проводити літнє обрізання троянд

Якщо ви хочете, аби ваші кущі тішили вас цвітінням протягом усього року, тоді весняної обрізки буде недостатньо. А ось літню проводять переважно для того, аби сформувати красивий кущ. Для того, щоб троянда постійно цвіла та мала гарний декоративний вигляд, вам потрібно постійно видаляти зламані, сухі та надто тонкі і хворі гілки. А щоб слабкі частини куща не забирали у нього силу, їх також потрібно зрізати.

Гілки обрізають трохи нижче планової висоти куща – тоді молоді пагони досить швидко досягнуть потрібної висоти, і саме на них будуть формуватися нові пуп'янки, видаляти які не потрібно.



Троянда потребує догляду і влітку / Фото Pexels

Чим підживлювати троянди влітку

В цей сезон найкраще обирати добрива, які містять фосфор, калій, магній та залізо. І внесення добрив у літню пору року сприяє зав'язуванню пуп'янків та продовженню цвітіння.

Та перед внесенням добрив дуже важливо рясно полити кущ, а саму підгодівлю розсипати на відстані у 10 – 15 сантиметрів від куща.