Щоб порадували пишним цвітінням: як захистити троянди від заморозків

Троянди – це пишні і надзвичайно красиві квіти, які можуть надати шикарного вигляду будь-якому саду. Але для того, щоб вони не замерзли взимку, потрібно зайнятися укриттям.

Коли наближаються холоди, перед кожним садівником постає питання: як захистити рослини від заморозків? І з трояндами потрібно бути дуже уважними, адже вони можуть не пережити сильних холодів без правильної підготовки, пише "Мій Сад".

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Як захистити троянди від заморозків

У нашому кліматі троянди взимку, виявляється, можуть постраждати не тільки від морозів, але й від впрівання. Квітникарі-аматори з настанням холодів зазвичай поспішають вкривати кущі і роблять це за принципом "багато та надовго".

Втім, врахувати примхи осінньої погоди все ж важливо, адже після холоду може прийти різке потепління, і тоді троянди не будуть почувати себе комфортно. Вже наприкінці літа ви мали зайнятися санітарною обробкою рослин. Це потрібно для того, щоб переконатися, що на стеблах і листі немає цвілі, іржі та ознак захворювань.

На початку листопада, безпосередньо перед укриття, листя потрібно обрізати та спалити, і те саме зробити з молодими пагонами, що не визріли. Якщо ж ви їх залишите, вони можуть почати гнити під листям та стати джерелом поширення інфекції.



Троянди потрібно захистити укрити на зиму / Фото Pexels

І тоді ж, на початку листопада, вам потрібно взятися до попереднього укриття троянд. Для цього можна використати ялинковий чи сосновий лапник та вкрити ним рослини, акуратно пригинаючи пагони до землі. Якщо ви використовуєте агроволокно, закріплюйте його металевими шпильками довжиною у 30 – 35 сантиметрів.

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У другій декаді листопада потрібно розпочати остаточне укриття троянд. В цей момент ви вже завершите загартовування пагонів, і тоді можна підгортати коріння на 20 – 25 сантиметрів торфом чи землею.

Однією землею, без торфу, можна вкривати троянди, що розміщені на добре дренованій ділянці та висаджені на відстані 70 – 80 сантиметрів одна від одної.