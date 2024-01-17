Келихи для вина потрібно мити після кожного використання. В ідеалі ви маєте брати чисту склянку кожного разу, коли наливаєте інший сорт вина. Та миття келихів може бути завданням із зірочкою, якщо ви не знаєте кількох секретів.

Цікаво Як прочистити злив на кухні: дієві та швидкі поради

Як правильно мити келихи

Для того, щоб якісно виконати цю роботу, вам потрібно запастися деяким обладнанням, яке точно є у вашій коморі.

Зокрема, вам потрібні:

велика раковина чи пластиковий таз;

ганчірка з мікрофібри;

серветки;

губка для миття посуду;

мікрохвильова піч;

білий оцет;

харчова сода;

м'який засіб для миття посуду.

Для того, щоб захистити келихи від подряпин та агресивних мийних засобів, їх рекомендують чистити вручну, а не у посудомийній машині. Та навіть якщо ви миєте їх у машині, ставте їх на верхню полицю так, щоб келихи не торкалися один одного.

Коли ви миєте келихи, вам не потрібно дуже багато піни, тож у воду, яку ви набрали в таз, додайте всього краплю чи дві мийного засобу. Також не використовуйте абразивну губку, адже так ви можете пошкодити скло.



Келихи для вина потрібно мити обережно / Фото Pexels

Міцно тримайте ніжку келиха однією рукою, а другою обережно помийте келих всередині за допомогою губки. Для полоскання завжди використовуйте теплу воду – і ніколи не холодну чи гарячу. Вода для ополіскування має бути тієї ж температури, що і вода для миття, щоб запобігти появам тріщин у склі через різку зміну температури.

Для того, щоб висушити келихи, вам потрібно використовувати тканину без ворсу – наприклад, рушник з мікрофібри.

Якщо ж ви залишили келихи із залишками вина на ніч, на них можуть залишитися неприємні плями, які досить складно видалити. Для цього ви можете використати дистильований оцет та харчову соду.