Хороша новина – очищення вашого зливу та каналізації не має бути складним завданням. І якщо ви будете дотримуватися цих простих кроків, ви зможете легко підтримувати свою раковину чистою та свіжою.

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Зберіть все, що вам потрібно

Чистити раковину та каналізацію досить просто, коли ви знаєте, що саме вам потрібно використовувати. Попри те, що у магазинах ви можете купити досить багато засобів для чищення каналізації, ви можете скористатися і тим, що вже є у вас вдома: харчовою содою та дистильованим оцтом.

А найкращі засоби, які вам знадобляться – це губка, трохи мийного засобу та вантуз.

Спорожніть раковину

Перш ніж починати будь-які роботи з очищення каналізації та зливу, вам варто переконатися, що у мийці не залишилося будь-яких залишків продуктів чи бруду. Так ви зможете легко очистити раковину і не турбуватися, що вам щось завадить.

Очистьте раковину

Після того, як ви витягнете з раковини усе зайве, вам потрібно швидко помітити її теплою водою, щоб змити усі крихти та залишки їжі. Також вимийте поверхню раковини мийним засобом та м'якою щіткою. Якщо раковина дуже брудна, обережно вилийте в неї кілька літрів окропу. Це послабить застиглий бруд та мильну піну, і після цього ви зможете ефективно її очистити.

Прочистьте каналізацію

Для того, щоб прочистити злив, вам потрібно насипати у чашку харчову соду, а потім додати рівну кількість дистильованого оцту. Це створить багато піни, яка допоможе видалити накопичені частинки їжі та інший бруд у каналізації.

Зачекайте, поки утворення піни сповільниться – зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Після цього влийте в раковину від 6 до 8 літрів окропу, і це має змити залишки піни з каналізації.



Сода може допомогти у прочищенні зливу/ Фото Pexels

Використайте вантуз

Якщо вода зливається повільно, ви можете очистити засмічення за допомогою вантуза. Коли у раковині залишається кілька сантиметрів води, занурте його всередину та притисніть до зливу.

Після цього рухайте ним рівномірними рухами вгору-вниз, щоб створити тиск та змити засмічення. Деякі люди вважають, що більш активні рухи принесуть більше користі, та це не так. Насправді найбільш корисним буде рівномірний тиск, і він легко допоможе позбутися засмічення в каналізації.

Вбийте запахи та мікроби

Поганий запах з раковини – це частий супутник засміченої каналізації. Та й це не біда, адже його можна легко позбутися за допомогою лимонів. Для початку поріжте кілька цих фруктів на четвертинки, та покладіть у злив. Пустіть трохи води та дайте їй стекти протягом кількох секунд.

Зачекайте 15 хвилин, а потім увімкніть гарячу воду. Кислота у лимонному соку має вбити бактерії, а цитрусовий запах збереже свіжість на тижні.