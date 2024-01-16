Хто з нас не любить заходити в оселю, яка приємно пахне, скажімо, лавандою чи персиками? Досягти цього можна різними способами, та чимало людей користуються саме ароматичними свічками.

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Чим небезпечні ароматичні свічки

Ароматичні свічки набувають особливої популярності у святковий сезон – їх отримують в подарунок, запалюють перед приходом гостей чи просто для того, щоб створити приємну атмосферу. Та американський лікар та дерматолог Джон Заде звернувся до своїх підписників у TikTok та застеріг від їх використання.

Це доктор Заде, і якщо ви використовуєте цю одну річ у своєму домі, вам потрібно негайно припинити,

– заявив він.

Виявляється, чимало ароматичних свічок виготовляються із парафіну, а під час горіння він виділяє у повітря токсичні хімікати, які точно не є корисними для вашого організму.

Крім того, аромати в хімічних речовинах можуть надзвичайно дратувати. Через ці аромати у багатьох людей з’являються висипання на повіках або інші висипання на шкірі,

– додав він.



Ароматичні свічки з парафіну можуть бути токсичними / Фото Pexels

Тож навіть якщо ви дуже полюбляєте ароматичні свічки, вони навряд чи добре вплинуть на вашу дихальну систему. Та для того, щоб покращити ситуацію, ви можете пошукати такі, які не виготовлені із парафіну.

Деякі дослідження також підтверджують, що запалені свічки можуть призвести до деяких проблем із здоров'ям у людей, які страждають від легкої астми. Та дослідники додають, що для створення здоровішого мікроклімату в приміщенні вам варто відкривати двері та вікна, коли ви палите свічки, щоб їх дим та запах не вплинули на вас негативно.