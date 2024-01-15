Ви могли цього й не знати, але продукти, які ми їмо перед сном здатні впливати на наш відпочинок. Будь-які перекуси перед сном, які порушують рівень цукру в крові, збуджують нервову систему та є винуватцями безсонних ночей.

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Якщо ви хочете добре спати та не прокидатися посеред ночі, то краще обмежте вживання деяких продуктів, які є шкідливими, особливо перед сном. Про них розповіла фахівець з харчування та дієтології Сара Гароне.

Картопля фрі

Смажені продукти містять велику кількість жирів та можуть викликати розлад шлунка. Саме через це ви будете відчувати себе некомфортно перед сном.

Чизбургери

Ця їжа також має великий вміст живу, важко перетравлюється та може спричинити розлад шлунково-кишкового тракту.

Цитрусові

Апельсини, грейпфрути та лимони мають багато клітковини та високий вміст вітаміну С, однак перед сном їх вживати не можна. Цитрусові можуть викликати кислотний рефлюкс.



Відмовтеся від цитрусових перед сном / Фото Pexels

Цукерки

Солодощі можуть підняти рівень цукру в крові. Дослідження 2022 року виявило зв'язок між дієтою з високим вмістом цукру та поганою якістю і тривалістю сну.

Енергетичні напої

Цей напій – ворог №1 для сну. Якщо вип’єте енергетик, то або не заснете або матимете поганий сон. Найкраще цей напій вживати за 8 годин до сну.

Кава

Кава порушує сон через вміст кофеїну. Деякі дослідження показують, що вживання кави за 6 годин до сну може негативно вплинути на відпочинок.

Алкоголь

Вживаючи ввечері алкоголь, маєте бути готовими до того, що погіршите собі сон. Ви швидко заснете, але будете прокидатися вночі і на ранок зовсім не будете відчувати себе бадьорими.