Щоб не погубити усі кущі: ось на яку висоту потрібно обрізати малину

Малина – це неймовірна ягода, яку не так-то й складно виростити в себе на ділянці. Та навесні вона потребує особливого догляду, а саме обрізки.

Сезонна обрізка малини – це надзвичайно важливе завдання, і кожен досвідчений городник знає, що забувати про нього не можна, повідомляє 24 Канал. Та як саме обрізати малину, аби вона дала найкращий урожай?

Цікаво 6 речей, які потрібно прибирати щодня перед сном: в домі буде ідеальний порядок

Як правильно обрізати малину у березні?

Якщо ви помітили. що на малині починають рости молоді бічні пагони, обрізку краще припинити чи відкласти на пізніший час. Та якщо цього ще не відбувається, потрібно видалити усі обламані та підмерзлі гілки. А верхівки здорових та міцних пагонів також вкорочують – адже саме вони забезпечать ваш майбутній врожай.

Якщо ви помітили, що на кущі є пошкоджені гілки, їх потрібно скоротити до найближчого здорового вузла. Оптимальна висота вже обрізаного куща має становити від одного до півтора метра – аби під час збору врожаю гілки не гнулися надто сильно.

Відрізнити засохлу і мертву гілку від здорової досить легко: здорові пагони на зрізі мають зелений колір, тим часом як мертві будуть коричневими та ламкими.

Усі гілки експерти радять вкорочувати принаймні на 10 – 20 сантиметрів. Проте у кожному кущі має залишитися принаймні 5 – 8 основних гілок. Якщо ви вирощуєте малину траншейним способом, на один метр слід залишати не більше, ніж 14 – 16 пагонів з інтервалом у 20 – 25 сантиметрів.



Малина потребує обрізки / Фото Pexels

Втім, є й кілька не зовсім очевидних помилок, яких можуть припуститися садівники під час обрізки свого малинника. Зокрема, деякі дачники взагалі не проводять обрізку та дозволяють кущам рости вільно – але сучасні сорти значно відрізняються від старих та потребують правильної обрізки, якщо ви плануєте зібрати з них хороший урожай.

Соротова малина, якщо її не контролювати, швидко обростає пагонами, які послаблюють рослину та суттєво зменшують її здатність плодоносити. Молоді пагони особливо потребують весняної обрізки для підвищення плодоношення, і пропускати цю процедуру точно не варто. Та для отримання гарного врожаю малину потрібно не тільки обрізати, але й підживити у березні – це допоможе збільшити кількість ягід вдвічі.

Коли проводити весняну обрізку малини?

Через те, що погодні умови навесні дуже часто змінюються, точний час для обрізки малини визначити досить складно. Та перший раз обрізати її можна відразу ж після того, як зійде сніг. Найкраще це робити тоді, коли температура вдень стане стабільною та вже не буде опускатися нижче, ніж 5 градусів тепла.

Важливе правило – не можна обрізати малину після того, як пагони почали розпускатися.