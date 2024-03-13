Обрізання – це дуже важливий процес, який дуже важливий для того, щоб контролювати зростання та визначати форму, а також створювати квітучі та плодоносні гілки на наступний сезон.

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Інструменти для обрізання

Для того, щоб обрізати кущі та дерева, вам потрібно використовувати дуже гострі та чисті секатори чи садові ножиці. Один з найбільш поширених інструментів, який часто використовують для обрізки у саду – це обвідний секатор. Він влаштований як ножиці з двома різальними лезами – одним тонким, а іншим товстим.

Тож якщо інструмент правильно підібраний, він завдає мінімальну шкоду стеблу, і тому найкраще підійде для того, щоб обрізати живі рослини або ж різати квіти.

А ось для того, щоб обрізати рослини із м'якими стеблами, ви можете також використовувати і звичайні кухонні ножиці. та перед цим однаково потрібно переконатися, що вони гостро заточені.

Що потрібно обрізати відразу ж на початку весни

Березень – це той місяць, який є особливо вдалим для того, щоб обрізати чагарники та кучеряві рослини. В першу половину місяця потрібно обрізати всі чагарники та кучеряві рослини, що зацвітуть на нових пагонах.

Починати обрізання не варто, якщо лютий теплий, проте очікується похолодання.

Обрізати рослини потрібно правильно
Деякі рослини потрібно обрізати одразу ж навесні / Фото Pexels

Головне правило обрізання

Існує всього одне правило обрізання, якого вам потрібно неухильно дотримуватися: завжди обрізайте до чогось: чи то до бічного пагона, чи то до листкової бруньки.

Та не варто перейматися через бруньки, які повернені назовні. Якщо ви будете обрізати до бруньки, ви зможете стимулювати нове зростання, а воно стимулює велику кількість квітів.