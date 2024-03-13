Обрізання – це дуже важливий процес, який дуже важливий для того, щоб контролювати зростання та визначати форму, а також створювати квітучі та плодоносні гілки на наступний сезон.

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Інструменти для обрізання

Для того, щоб обрізати кущі та дерева, вам потрібно використовувати дуже гострі та чисті секатори чи садові ножиці. Один з найбільш поширених інструментів, який часто використовують для обрізки у саду – це обвідний секатор. Він влаштований як ножиці з двома різальними лезами – одним тонким, а іншим товстим.

Тож якщо інструмент правильно підібраний, він завдає мінімальну шкоду стеблу, і тому найкраще підійде для того, щоб обрізати живі рослини або ж різати квіти.

А ось для того, щоб обрізати рослини із м'якими стеблами, ви можете також використовувати і звичайні кухонні ножиці. та перед цим однаково потрібно переконатися, що вони гостро заточені.

Що потрібно обрізати відразу ж на початку весни

Березень – це той місяць, який є особливо вдалим для того, щоб обрізати чагарники та кучеряві рослини. В першу половину місяця потрібно обрізати всі чагарники та кучеряві рослини, що зацвітуть на нових пагонах.

Починати обрізання не варто, якщо лютий теплий, проте очікується похолодання.



Деякі рослини потрібно обрізати одразу ж навесні / Фото Pexels

Головне правило обрізання

Існує всього одне правило обрізання, якого вам потрібно неухильно дотримуватися: завжди обрізайте до чогось: чи то до бічного пагона, чи то до листкової бруньки.

Та не варто перейматися через бруньки, які повернені назовні. Якщо ви будете обрізати до бруньки, ви зможете стимулювати нове зростання, а воно стимулює велику кількість квітів.