Звісно, усі садівники і дачники хочуть зібрати великий урожай, та цього не вдасться зробити, якщо ви неправильно розташуєте рослини на вашому городі. Деяку городину просто не варто садити поряд, інакше не уникнути біди – і це правило стосується також і огірків.

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Кабачки

Важко придумати гіршого сусіда для ваших рядів із огірками. Річ у тому, що обидві ці рослини належать до одного сімейства – гарбузових. Тож під час цвітіння вони можуть перехрещуватися, а це призведе до зменшення кількості плодів, а також погіршить майбутній посівний матеріал.

Окрім того, ці рослини хворіють на однакові хвороби, тож можуть передавати їх один одному. Також ці рослини витягують із землі однакові мінерали та поживні речовини, і кабачок, який має більш розвинену кореневу систему, буде заважати росту і розвитку огірків.

Картопля

Картопля – це не надто хороший сусід для огірків, адже обидві рослини схильні до того, щоб страждати від фітофтори, і якщо захворіє одна з культур, інша також може підхопити хворобу.

Також вам доведеться бути надзвичайно обережними під час обробки картоплі від шкідників, щоб усі речовини з ваших сумішей не потрапили на кущі огірків.

Цибуля та часник

З одного боку, ці рослини можуть бути корисними у тому, щоб захистити ваші огірки від різноманітних хвороб – зокрема, кутастої плямистості та бактеріозу. Окрім того, запах цибулі і часнику буде відлякувати від огірків шкідників.

Та вам потрібно зважати на те, що і цибуля, і часник будуть пригнічувати ріст цієї культури. Тож садити їх поряд – далеко не найкраща ідея, і краще зберігати між ними відстань у принаймні 50 сантиметрів.

Гарбуз

Ця культура також належить до сімейства гарбузових, як і огірки, тож садити їх поряд експерти не рекомендують. Перш за все, вони будуть витягувати з ґрунту однакові поживні речовини, а також хворітимуть на однакові хвороби.

З тієї ж причини не радять садити поряд і кавуни та дині.



Не варто садити гарбузи біля огірків / Фото Pexels

Ароматні трави

Вам може здаватися, що базилік, кінзу чи материнку можна садити повсюди, та це не так. Насправді ці рослини можуть дуже погано впливати на ріст пагонів огірка, і, окрім того, можуть вплинути на те, як смакуватимуть ваші плоди.