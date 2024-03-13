Конечно, все садоводы и дачники хотят собрать большой урожай, и этого не удастся сделать, если вы неправильно расположите растения на вашем огороде. Некоторые овощи просто не стоит сажать рядом, иначе не избежать беды – и это правило касается также и огурцов.

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Кабачки

Трудно придумать худшего соседа для ваших рядов с огурцами. Дело в том, что оба эти растения относятся к одному семейству – тыквенных. Поэтому во время цветения они могут перекрещиваться, а это приведет к уменьшению количества плодов, а также ухудшит будущий посевной материал.

Кроме того, эти растения болеют одинаковыми болезнями, поэтому могут передавать их друг другу. Также эти растения извлекают из земли одинаковые минералы и питательные вещества, и кабачок, который имеет более развитую корневую систему, будет мешать росту и развитию огурцов.

Картофель

Картофель – это не слишком хороший сосед для огурцов, ведь оба растения склонны к тому, чтобы страдать от фитофторы, и если заболеет одна из культур, другая также может подхватить болезнь.

Также вам придется быть очень осторожными при обработке картофеля от вредителей, чтобы все вещества из ваших смесей не попали на кусты огурцов.

Лук и чеснок

С одной стороны, эти растения могут быть полезными в том, чтобы защитить ваши огурцы от различных болезней – в частности, угловатой пятнистости и бактериоза. Кроме того, запах лука и чеснока будет отпугивать от огурцов вредителей.

Но вам нужно учитывать то, что и лук, и чеснок будут подавлять рост этой культуры. Поэтому сажать их рядом – далеко не лучшая идея, и лучше сохранять между ними расстояние в крайней мере 50 сантиметров.

Тыква

Эта культура также относится к семейству тыквенных, как и огурцы, поэтому сажать их рядом эксперты не рекомендуют. Прежде всего, они будут извлекать из почвы одинаковые питательные вещества, а также болеть одинаковыми болезнями.

По той же причине не советуют сажать рядом и арбузы и дыни.



Не стоит сажать тыквы возле огурцов / Фото Pexels

Ароматные травы

Вам может показаться, что базилик, кинзу или душицу можно сажать повсюду, но это не так. На самом деле эти растения могут очень плохо влиять на рост побегов огурца, и, кроме того, могут повлиять на то, как будут смаковать ваши плоды.