Певно, всі ви стикалися з ситуацією, коли хотіли покласти нові чи просто щойно випрані речі на полицю і розуміли, що на ній просто не залишилося місця? Що ж, для таких випадків існують корисні лайфхаки, що допоможуть впоратися із цією проблемою.

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Розчистьте увесь безлад

Так, це може здатися дуже простим рішенням, проте ви будете справді здивовані тим, як багато місця зможете заощадити, якщо складатимете речі акуратно.

Для того, щоб досягти порядку, вам спершу потрібно витягнути із шафи усі речі – так, дійсно усі! А після цього починайте обережно вкладати їх на полиці, але водночас звертайте увагу на те, чи не залежалися у вашій шафі речі, які ви не носите вже роками – у такому випадку зберігати їх зовсім необов'язково.

Зверніть увагу на вішаки

Чи справді має сенс вішати вашу тоненьку шовкову блузку на грубий дерев'яний вішак? Так вона займає набагато більше місця у вашому гардеробі, ніж могла би. Тож для того, щоб усунути цю проблему, перегляньте усі вішаки, які у вас є, та позбудьтеся усіх несправних та зламаних.

Також замініть старі та масивні та тонкі вішаки – і це буквально подвоїть простір у вашій шафі.

Використовуйте органайзери

Органайзери для шаф можуть дуже серйозно змінити для вас правила гри. Тож ті речі, які ви до того регулярно складали як заманеться, тепер будуть складені акуратно та займатимуть набагато менше місця.

Думайте сезонно

Взимку вам не потрібний ані купальник, ані легкі шорти, чи не так? Тож має сенс заховати їх у коробки під ліжком чи на верхні полиці шафи, а натомість звільнити місце для тих речей, які вам зараз насправді потрібні – теплих светрів, штанів, блузок тощо.

Також ви можете виділити полиці на рівні очей для тих речей, які носите постійно, а інші класти на нижні чи верхні частини шафи.