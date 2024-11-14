Наступного року вразить урожаєм: ось чим потрібно вкрити яблуню перед зимою

Яблуні – це дерева, які можна знайти практично у будь-якому саду, тож якщо ви хочете наступного року побачити хороший урожай, зараз потрібно подбати про те, аби дерево добре перезимувало.

Молоді яблуні, як і інші плодові дерева, потребують захисту від морозів. І якщо саджанці не крити вчасно, вони можуть відморозити плодоносні бруньки чи загинути взагалі, повідомляє 24 Канал.

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Як підготувати яблуні до зими

Догляд за деревами у цей період надзвичайно важливий, тож потрібно подбати про кілька важливих аспектів, зокрема:

зачистка стовбурів;

підживлення дерев перед зимою;

обробка від шкідників та хвороб;

утеплення стовбурів перед початком холодів.

Втім, перед зачисткою стовбурів потрібно звернути увагу на один дуже важливий момент – приріст. Якщо він становить менше, ніж 30 сантиметрів, тоді прибирати великі гілки все ж не варто, адже це може тільки послабити дерево. Головне, що потрібно зробити перед зимою – це видалити слабкі, поламані та сухі пагони й гілки, а також ті, які відходять під кутом від 25 до 40 градусів від стовбура.



Яблуні потрібно підготувати до зими / Фото Pexels

Ще одне важливе завдання для садівників - це подбати про обробку дерева. Найчастіше під корою дерева зиму проводять різноманітні комахи, і до весни вони можуть завдати чимало шкоди яблуні. Для того, щоб цього уникнути, потрібно використати спеціальні препарати. Ось які будуть корисними:

залізний чи мідний купорос;

сечовина;

бордоська рідина;

кабамід.

Чим укрити яблуні на зиму?

З утепленням саду поспішати не можна. Якщо ви накриєте саджанці надто рано, тоді життєвий цикл рослини може порушитися. Перед тим, як накрити рослину, потрібно дочекатися, поки настануть стабільні заморозки, зазвичай така погода настає вже в другій половині листопада.

Для початку потрібно мульчувати ґрунт навколо саджанців. Пристовбурні кола потрібно посипати тирсою, деревною корою, соломою чи торфом. Товщина матеріалу має бути приблизно 20 сантиметрів.

Якщо саджанці були посаджені тільки цьогоріч, тоді потрібно подбати про серйозний захист від холоду насамперед прикореневої шийки – найближчої до землі частини стовбура.

Її потрібно обмотати складеним в кілька шарів матеріалом, а для захисту від гризунів використати звичайну пляшку. Їй потрібно відрізати дно та горлечко, а тару розрізати збоку. Після того, як обгорнете нею стовбур, закріпіть пластик скотчем.