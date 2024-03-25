Найчастіше людей, які вирощують кімнатні рослини, цікавить питання, як часто їх потрібно поливати. Втім, секрет зелені і росту криється не тільки в цьому, але і у незвичайному способі поливу.

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Чимало людей надто сильно захоплюються поливом, і зрештою це призводить до загнивання коренів та їхньої ерозії. Інші ж, навпаки, забувають давати рослинам достатню кількість води та через це рослини в'януть і гинуть. Втім, чимало людей не розуміють, що потрібно зробити, щоб врятувати свої кімнатні рослини від загибелі.

Та тут справа полягає у способі поливу.

Як правильно поливати рослини

Нижній полив – це той спосіб, який підходить для більшості кімнатних рослин. Це також спосіб уникнути і надмірного, і недостатнього поливу. Чимало досвідчених садівників вважають метод нижнього поливу найбільш успішним і таким, що добре підходить для початківців.

І що ж означає ця техніка? Насправді вона саме така проста, як і звучить. Замість того, щоб лити воду зверху, ви можете додати воду знизу. Для того, щоб зробити це, вам просто потрібно поставити горщик із рослиною у воду і залишити так, щоб вона сама ввібрала таку кількість води, що їй потрібна.



Верхній полив не завжди успішний / Фото Pexels

Вода буде всмоктуватися через отвори, що є у дні горщика, а потім підніметься вгору по ґрунту та коріння рослини її поглине. Вода повільно буде підніматися крізь землю та зрештою може сягти трохи нижче поверхні. Для того, щоб зрозуміти, що рослину можна прибирати із води, ви можете перевірити ґрунт на вологість.

Через полив зверху дуже легко виявити, що ви або надмірно, або недостатньо поливаєте свою рослину. Окрім того, так вода може не повністю зволожувати живильне середовище, і у вашому горщику залишаться сухі ділянки. Контроль води тут є ключовим, тож протягом вегетаційного періоду найкраще користуватися способом нижнього поливу.