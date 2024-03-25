Чаще всего людей, которые выращивают комнатные растения, интересует вопрос, как часто их нужно поливать. Впрочем, секрет зелени и роста кроется не только в этом, но и в необычном способе полива.

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Многие слишком сильно увлекаются поливом, и в конце концов это приводит к загниванию корней и их эрозии. Другие же, наоборот, забывают давать растениям достаточное количество воды и поэтому растения увядают и погибают. Впрочем, немало людей не понимают, что нужно сделать, чтобы спасти свои комнатные растения от гибели.

Но здесь дело заключается в способе полива.

Как правильно поливать растения

Нижний полив – это тот способ, который подходит для большинства комнатных растений. Это также способ избежать и чрезмерного, и недостаточного полива. Многие опытные садоводы считают метод нижнего полива наиболее успешным и таким, что хорошо подходит для начинающих.

И что же означает эта техника? На самом деле она именно такая простая, как и звучит. Вместо того, чтобы лить воду сверху, вы можете добавить воду снизу. Для того, чтобы сделать это, вам просто нужно поставить горшок с растением в воду и оставить так, чтобы оно само впитало такое количество воды, что ему нужно.



Верхний полив не всегда успешен / Фото Pexels

Вода будет всасываться через отверстия, что есть в дне горшка, а затем поднимется вверх по почве и корни растения ее поглотит. Вода медленно будет подниматься сквозь землю и в конце концов может достичь чуть ниже поверхности. Для того, чтобы понять, что растение можно убирать из воды, вы можете проверить почву на влажность.

Через полив сверху очень легко обнаружить, что вы или чрезмерно, или недостаточно поливаете свое растение. Кроме того, так вода может не полностью увлажнять питательную среду, и в вашем горшке останутся сухие участки. Контроль воды здесь является ключевым, поэтому в течение вегетационного периода лучше пользоваться способом нижнего полива.