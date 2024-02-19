Якщо ви хочете, щоб ваша рослина добре росла та чудово почувалася навіть у холодну зимову пору, вам потрібно знати, як правильно за нею доглядати та поливати її.

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Коли потрібно поливати орхідею

Перед тим, як поливати квітку, вам потрібно спершу зрозуміти, коли це потрібно робити. Річ у тім, що квітка може перенести легке пересушування, а ось надмірна вологість може викликати миттєвий процес гниття.

Найкраще для того, щоб ви легко могли зрозуміти, що настав час поливати квітку, висаджувати її у прозорий горщик. По-перше, ви зможете зрозуміти, що настав час поливати орхідею за підсохлим субстратом, а також – за корінням.

Якщо коріння має яскравий зелений колір, це означає, що вологи цілком достатньо, а ось якщо воно стає сріблястим та світлим – вже настав час полити орхідею.



Орхідеї потрібно поливати дуже уважно / Фото Pexels

Як правильно поливати орхідеї?

Полив орхідеї залежить від багатьох факторів, і ґрунт – це один із них. Якщо ваша квітка росте у ґрунті транспортування, тобто у торф'яному, це значить, що поливати орхідею можна просто згори. Та робити це все ж потрібно досить акуратно, щоб не потрапити на листя – особливо на ті місця, звідки воно росте.

Якщо ж рослина росте у субстраті, полив згори – це не найкраща ідея.

Перший спосіб поливу

Ваша орхідея має рости у спеціальному горщику із дірочками. Потім горщик потрібно поставити у таз із водою на 15 – 20 хвилин. Зважайте на те, що вода має бути відстояною або ж фільтрованою. Також вона не повинна заходити за край горщика.

Не беріть воду прямо з-під крана – вона занадто жорстка та може зашкодити рослині.

Другий спосіб поливу

Наступний спосіб поливу не вимагає набагато більше зусиль. Спершу поставте горщик із квіткою у порожній таз, а потім потрохи заливайте у горщик воду, доки вона не доходитиме до краю на сантиметр із зовнішньої сторони.

Залиште так горщик та 15 – 20 хвилин, а потім не забудьте злити залишки вологи. Так вам буде простіше визначити, скільки саме води потрібно вашій квітці.