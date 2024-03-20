Дуже часто чорні речі вицвітають після прання та втрачають яскравий колір. Тоді вони вже не будуть такими привабливими, і, можливо, вам навіть доведеться замінити їх на нові. Для того, щоб уникнути цих проблем, потрібно кожного разу прати чорний одяг за конкретними правилами.

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Перед тим, як прати чорний одяг у пральній машинці, спершу зверніть увагу на кілька простих рекомендацій.

Як прати чорні речі

Перш за все вам потрібно поглянути на ярлик, який виробники часто пришивають до виворітної сторони виробу – і там ви знайдете усю необхідну інформацію про те, як правильно прати речі, і дуже важливо дотримуватися цих вказівок. Не забудьте і перевірити кишені та дістати із них усі маленькі дрібнички – ключі та шпильки, і також паперові серветки, адже всі ці речі можуть пошкодити ваш одяг під час прання.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Чорні речі потрібно кожного разу прати вивернутими навиворіт – саме так вони збережуть надовго свій колір. До речі, не використовуйте надто високу температуру – буде достатньо 30 – 40 градусів для того, щоб змити увесь бруд. Якщо вода буде гаряча, це неминуче призведе до втрати колірного пігменту.

Також не варто і повністю завантажувати пральну машинку – у такому випадку речі не вдасться вдало та ефективно прополоскати, і це зрештою вплине на їхню якість.



Чорний одяг потрібно прати правильно / Фото Pexels

Ще один важливий аспект, який точно не варто пропускати – це ваш мийний засіб. Фахівці не радять використовувати пральний порошок і стверджують, що набагато краще підійде спеціальний засіб для темного одягу у рідкому форматі.

Якщо ж ви перете чорні речі вручну, тут також потрібно дотримуватися деяких правил. Якщо речі дуже сильно забруднені, їх потрібно попередньо замочити у воді разом із засобом для виведення плям. Та ніколи не використовуйте такі засоби, до складу яких входять відбілювачі.

Ручне прання краще підійде для деяких делікатних тканин – наприклад, кашеміру, шовку, атласу, мережива та шифону. Та ви можете використовувати ті самі засоби, що і для прання у пральній машинці.

Та найважливіше у цьому процесі – дуже ретельне полоскання, адже інакше після висихання на вашому одязі можуть залишитися білі розводи.