Светри з кашеміру, полюбляють, певно, всі, адже це чудовий матеріал, який має неймовірну якість, а також виглядає просто розкішно. Втім, далеко не всі знають основні правила догляду за ним, пише Kashemirmoda.

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Як правильно доглядати за кашеміром

Правил догляду за матеріалом не так багато, але всі вони надзвичайно важливі. Перш за все, при провітрюванні кашемір зовсім не втрачає своїх властивостей, тож нехтувати цим не варто.

Не радять носити його два дні поспіль: набагато краще робити це принаймні через день, адже це дасть светру можливість відпочити та провітритися.

Також ніколи не можна прати кашемір за температури вищої, ніж 20 градусів. Тільки так одяг з кашеміру може зберегти свою форму, не сідає та не кошлатиться. Якщо ви хочете випрати светр у пральній машині, використайте режим для прання шерсті з температурою до 20 градусів.



Догляд за кашеміром має бути ретельний / Фото Pexels

Втім, якщо це неможливо, набагато краще буде випрати светр руками. Втім, ніколи не викручуйте його в руках, адже замість цього краще використати віджимання у пральній машині на максимумі в 1000 обертів на хвилину.

А що ж робити, якщо на светрі з'являються ковтунці? Після другого чи третього прання вони мають повністю зникнути, адже утворення ковтунців зазвичай є проблемою нових светрів. Самі по собі вони не є дефектом, адже це характерно для виробів з натуральної шерсті.

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Випраний та віджатий светр ніколи не можна сушити на прямому сонці чи в сушарці – це може призвести до дійсно незворотних змін у структурі тканини. До речі, кашеміровий одяг не потрібно прасувати, адже це також може призвести до погіршення структури тканини.

І найголовніше правило – завжди звертайте увагу на інструкції, що розташовані на етикетці одягу.