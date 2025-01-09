Пух після прання пуховика не зіб’ється: потрібно знати основні рекомендації

Взимку пуховики є одними з найпопулярніших варіантів верхнього одягу. Після постійного носіння вони забруднюються, особливо на рукавах, тому їх обов’язково треба кидати в прання.

Щоб зберегти пуховик в гарному стані, важливо за ним правильно доглядати, пише 24 Канал з посиланням на UkrMedia.

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Більшість бояться машинного прання, оскільки через незнання, вбрання може втратити свою форму, об’єм та вигляд. Щоб цього не сталося, радимо дізнатися про правильний метод, від якого пуховик не постраждає.

Правильний метод прання пуховика

Спочатку потрібно перевірити етикетку на пуховику, де вказана інформація про те, чи можна річ прати в пральній машинці. Якщо дозволено, тоді варто обирати делікатний режим й температуру води, що не перевищуватиме 30 градусів.

У барабан рекомендовано поставити кілька тенісних м’ячиків чи спеціальних кульок для прання, які запобігають збиванню пуху в грудки. Після основного прання треба запустити додатковий цикл полоскання, щоб повністю видалити миючий засіб.



Поради для прання пуховика / Фото Pexels

Не варто вмикати віджимання на високих обертах, найкраще його взагалі відключити, щоб уникнути деформації пуховика. Вбрання треба сушити в горизонтальному положенні, розклавши на сушарці або повісивши на вішак.

Щоб рівномірно розподілити пух, куртку періодично треба струшувати та перевертати час від часу.Коли річ повністю висохне, її треба ще раз струсити, щоб розпушити пух.

Які переваги має цей метод

Завдяки такому пранню пуховик зможе зберегти свою форму та об’єм, не буде збиватися в грудки й рівномірно розподілиться всередині. Тканина при цьому не буде доформовуватися й не втратить свого кольору.

Фахівці не радять прати пуховик надто часто. Достатньо буде запустити прання раз в сезон, чи максимум двічі за зиму. Перед пранням треба перевірити всі кишені на наявність сторонніх предметів й засунути блискавку. Перед основним пранням пуховик не треба замочувати, бо це може призвести до розводів на тканині й деформації наповнювача.