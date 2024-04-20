Якщо ви хочете виростити хороший урожай редиски, тоді потрібно дізнатися про кілька основних аспектів її вирощування та догляду за овочем. І головне питання, яке часто виникає у новачків – як саме проріджувати редиску і чи потрібно це робити взагалі?

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Чи потрібно проріджувати редиску

Для того, щоб отримати великий урожай, який вартуватиме всього часу, що ви витратили на вирощування продукту, потрібно дотримуватися кількох основних правил та порад.

Окрім того, що редиску потрібно вчасно посіяти та поливати, потрібно пам'ятати і про прорідження, яке є обов'язковим. Воно важливе через те, що збільшує ваші шанси отримати не тільки великий, але і здоровий урожай.

Тож проріджувати редиску потрібно для того, щоб:

забезпечити доступ до сонця;

у коренеплодів буде місце для розростання коренів;

полегшити процес збирання урожаю;

покращити ріст редиски.

Як правильно проріджувати редиску

Проводити проріджування потрібно двічі. Вперше це роблять приблизно через два тижні після появи паростків. Виривають найслабші рослини. Вдруге ж редиску проріджують вже тоді, коли рослини починають заважати росту одна одної. Якщо ж ви не будете проріджувати коренеплід, рослини не зможуть отримати достатню кількість сонця та вологи, а урожай пересохне чи захворіє.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих правил, тоді точно не отримаєте жодних проблем під час вирощування продукту, і зможете зібрати чудовий великий урожай.