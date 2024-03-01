Можливо, ви випадково наступили своїй кішці на хвіст, чи підвищили на неї голос за розбитий вазон із квіткою? Звісно, ви вже шкодуєте про свої дії, та як правильно попросити у кішки вибачення, щоб вона знову до вас лащилася?

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Як попросити у кішки вибачення?

Експерти переконані, що перед тим, як кинутися вибачатися перед своєю домашньою твариною, ви маєте спершу трохи поспостерігати за мовою тіла вашої кішки. Можливо, їй потрібно трохи побути наодинці перед тим, як вона знову захоче мати з вами справу.

Наприклад, якщо ви наступили їй на хвіст, то наздоганяння можуть викликати тільки більше страху і стресу у тварини. Коли ви хочете загладити свою провину, найкращим варіантом буде зачекати, поки кішка не вирішить наблизитися до вас сама.

Вам потрібно звертати увагу на те, як вона виглядає: опущений хвіст, вигнута спина та плескаті вуха свідчать про те, що кішка відчуває загрозу і потребує місця і часу перед тим, як ви спробуєте виправити ситуацію.

Серед позитивних ознак мови тіла – вертикально піднятий хвіст та розслаблені вуха. Це означає, що ваша тваринка готова із вами спілкуватися.

Після того, як ваша кішка розслабиться, ви можете поговорити з нею спокійним тоном. Кліпати під час цього потрібно повільно. Коти можуть розпізнавати голос та реагувати на голосові та мімічні сигнали. Окрім того, тваринки люблять ласощі, тож ви можете запропонувати їм смачну їжу.

Як довго кішка може злитися?

Коти мають певну особливість роботи короткочасної пам'яті, тож поодинокий неприємний епізод ваш улюбленець, скоріш за все, вже не згадає через 16 годин. Тож якщо ви випадково наступите кішці на хвіст і попросите вибачення, вона не триматиме на вас зла.

А ось жорстоке поводження тваринки запам'ятають на все життя.



Коти не тримають образу дуже довго / Фото Pexels

Як дізнатися, чи кішка вас вибачила

Якщо ви все ще стурбовані тим, що ваша кішка може на вас за щось ображатися, вам потрібно трохи поспостерігати за її поведінкою. Якщо вона ховається від вас чи намагається уникати, це може бути ознакою того, що тварина все ще переживає те, що сталося, і не почувається поряд із вами у безпеці.

А якщо ж ваша кішка не виявляє жодних ознак страху та має розслаблену мову тіла, вам нічого хвилюватися.

Та пам'ятайте про те, що обійми і поцілунки кішки як вибачення – це зовсім невдала стратегія. Ваш улюбленець може сприйняти це як загрозу, а не як заспокійливу дію.