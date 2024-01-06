Цілком природно намагатися знайти обхідні шляхи, щоб швидше впоратися із прибиранням. Та кілька ваших старих звичок можуть впливати на те, наскільки чистим є ваш дім.

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Ви не прибираєте під меблями

Під меблями пил накопичується так само швидко, як і на усій іншій підлозі, тож прибирати його там потрібно регулярно. Догляд за цими місцями може зменшити загальну кількість пилу у вашому домі та полегшить алергію на пил, пилок та шерсть.

Якщо меблі надто великі, щоб ви могли під ними протерти, ви можете спробувати скористуватися пилососом або ж шваброю для пилу.

Ви не чистите зверху вниз

Якщо ви прибираєте, починаючи з нижніх поверхонь, а не зверхніх, тоді ви майже ніколи не зможете досягти хорошого результату. А ось коли ви прибираєте зверху вниз, весь пил буде опадати, і ви зможете витерти його потім.

Ви використовуєте брудні інструменти

Якщо ви роками не прали свою ганчірку для витирання пилу, навряд чи ви зможете ефективно позбутися бруду та бактерій. Прибирання брудними інструментами може поширити мікроби по всій вашій оселі. Окрім того, брудні ганчірки можуть також створювати неприємні запахи у вашій квартирі.



Прибирати у квартирі потрібно дуже ретельно / Фото Pexels

Залишаєте мокрі рушники у купі

Замість того, щоб класти використані ганчірки і рушники в купу, краще повісити їх там, де вони зможуть повністю висохнути. У купі ганчір'я не тільки буде створювати неприємні запахи, а також стане розсадником цвілі через волого.

Ви використовуєте надто багато мийного засобу

Подібно до того, як використання неправильних засобів для чищення може пошкодити чимало поверхонь у вашому домі, шкідливим може бути і використання надто великої кількості засобу для чищення.

Надлишок продукту може бути не тільки неекономічним та нерентабельним, проте це також може завдати шкоди багатьом інструментам та поверхням.