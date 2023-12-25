Навіть найбільш ретельні прибиральники та господині часто не звертають уваги на деякі частини дому, які часто потребують прибирання. І експертка Аманда Лорен розповіла про 5 найбрудніших місць вашого дому.

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Вимикачі світла

Попри те, що ви торкаєтеся вимикачів світла кожного дня, ви часто забуваєте їх почистити. А плями через дотики можуть з'являтися досить швидко, якщо не прибирати у цих місцях регулярно. Тож вкрай важливо протирати вимикачі принаймні раз на кілька днів.

Та будьте обережні із засобами для чищення, адже мокра ганчірка та електричні прилади – це досить погане поєднання. Тож краще використовувати суху чисту серветку.

Кухонна витяжка

Навіть якщо ви справді кожного разу ретельно прибираєте на кухні, ви все одно, скоріше за все, пропускаєте витяжку. Та саме на ній збирається чи не найбільше бруду, пилу та жиру. А з часом на витяжці ці елементи можуть утворювати цілий жировий шар, який вам точно слід очистити.

Для цього варто використовувати рушник з мікрофібри, змочений оцтом та водою. Після цього очистьте фільтр, щоб на ньому не лишилося жодних слідів жиру.

Пральна машина

Можливо, ви помітили, що з часом ваша біла футболка виглядає вже надто брудною попри те, що ви щойно дістали її з пральної машини? Можливо, справа в тому, що ви вже надто давно не мили свою машинку.



Пральну машину потрібно мити / Фото Pexels

Для того, щоб очистити пральну машину, ви можете використати таблетки для чищення. В такому випадку вам потрібно просто запустити звичайний цикл прання із гарячою водою та кинути туди таблетки.

Всередині шафи

Попри те, що ви можете регулярно прибирати свої полиці та впорядковувати одяг, та навряд чи ви часто миєте всередині шафи. Навіть якщо ви не миєте зсередини вашу шафу, треба щонайменше пилососити та мити підлогу під нею.

Окрім того, спробуйте протирати штангу та верхню частину вішалок.